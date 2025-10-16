Đại hội đại biểu MTTQ xã Bình Xuyên, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo xã Bình Xuyên cùng 132 đại biểu chính thức đại diện cho 32 thôn trong xã.

Các đại biểu dự Đại hội

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ ngày 1/7/2025, Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hương Sơn, xã Thiện Kế và thị trấn Gia Khánh với diện tích tự nhiên 29.5km2, dân số 32.534 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã có nhiều nỗ lực phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quy tụ sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo; thu hút đông đảo Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức và hưởng ứng các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, đoàn thể; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đạt kết quả thiết thực.

Các chương trình hành động do Đại hội MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua đề ra đã được thực hiện mang lại kết quả toàn diện; vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị được nâng cao. Các phong trào, các cuộc vận động được đông đảo Nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới và phát huy có hiệu quả, sát với cơ sở, gần dân, coi trọng phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Bình Xuyên đề ra 6 chương trình hành động, xác định khâu đột phá: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo xã Bình Xuyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh đánh giá cao những thành tích, kết quả mà MTTQ xã Bình Xuyên đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí cũng đề nghị MTTQ xã cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình, nhất là trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức của MTTQ khi thực hiện mô hình các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ. Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, hiệu lực và hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác Mặt trận. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Trong đó MTTQ xã phải trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đảm bảo theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”. Tăng cường hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. MTTQ xã cần lựa chọn những nội dung, những lĩnh vực mà cử tri và Nhân dân quan tâm để tổ chức giám sát, không e ngại hoặc né tránh những lĩnh vực khó, nhạy cảm, phức tạp; phát huy hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hướng tới mục tiêu “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; chính quyền làm, dân ủng hộ”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác Mặt trận. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sát với thực tiễn của địa phương, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sắp xếp bộ máy MTTQ cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban MTTQ phụ trách từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng; thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối - một kết quả”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ “Đức - Sức - Tài”, có bản lĩnh, tâm huyết, có trình độ, kỹ năng dân vận và năng lực số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ra mắt Ban chấp hành Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 đồng chí, Thường trực Ủy ban MTTQ xã gồm 5 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên, ông Nguyễn Văn Dương được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 đồng chí.

Dương Chung