Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào các nội dung về quản lý đất đai

Chiều 16/10, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) báo cáo một số nội dung về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở NN&MT đã trình bày các dự thảo: Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai và một số nghị định trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT trình bày các dự thảo quy định, quy chế.

Dự thảo Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai và một số nghị định trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhằm xây dựng cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đất đai thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phối hợp được thực hiện trên môi trường điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cổng Dịch vụ công bảo đảm lưu vết đầy đủ, truy xuất được trách nhiệm cá nhân.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất phát biểu tại hội nghị

Cho ý kiến về các nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu, Sở NN&MT tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị và tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương nhằm sớm hoàn thiện dự thảo và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng trong chương trình hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở NN&MT báo cáo Kết quả thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. Tính theo đơn vị hành chính cấp xã cũ (479 đơn vị hành chính), hiện còn 36 đơn vị chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính; 131 đơn vị đang thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; 64 đơn vị đã đo đạc...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu Sở NN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương, viễn thông có giải pháp đảm bảo sự liên thông kết nối dữ liệu đất đai, trước mắt vẫn sử dụng phần mềm VNPT-iLis. Sở NN&MT chủ trì phối hợp với các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Các xã, phường đánh giá, rà soát lại các biến động về cơ sở dữ liệu đất đai để kịp thời cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Nguyễn Huế