Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phùng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 16/10, Hội Nông dân xã Phùng Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Phùng Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng hàng hóa, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất ngày càng tăng.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Năng suất lúa bình quân đạt 62,4 tạ/ha, tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt trên 80%. Kinh tế trang trại ngày càng phát triển, hình thành nhiều mô hình sản xuất lớn như: Liên kết sản xuất, tiêu thụ rau, củ quả an toàn, chế biến trà lá sen, cần tây, trồng nho hạ đen, chăn nuôi gà, rắn, trang trại chăn nuôi liên kết chuỗi... góp phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội duy trì, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền tiền dư nợ gần 50 tỷ đồng cho 728 lượt hộ vay; quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 380 triệu đồng cho 8 hộ hội viên vay phát triển kinh tế; giúp 30 hộ thoát nghèo. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiến được trên 5.305m2 đất, 1.557 ngày công lao động làm được 22,9 km đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương với số tiền là hơn 7,5 tỷ đồng và gần 800 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức 6 buổi truyên truyền về kinh tế tập thể cho trên 650 lượt hội viên nông dân; thành lập các tổ hội nghề nghiệp; Tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phùng Nguyên ra mắt tại Đại hội

Tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH Hội Nông dân xã Phùng Nguyên khóa mới

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân xã Phùng Nguyên trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể”; phát huy vai trò của Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phối hợp, vận động các nguồn lực trong và ngoài địa phương để nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân; phấn đấu 70% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 95% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa; có ít nhất 70% hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số...

Các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm OCOP do nông dân xã Phùng Nguyên sản xuất

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phùng Nguyên khóa I gồm 31 đồng chí, đồng chí Bùi Xuân Tĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Phùng Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh