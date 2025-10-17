Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Hội của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ (cũ).

Đến dự và chúc mừng có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Sau sáp nhập, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ mới có 148 cơ sở Hội và 2 đơn vị trực thuộc, với trên 500 nghìn hội viên. Ban Thường vụ Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, không ngừng đổi mới trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Phú Thọ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”; “Phụ nữ Đất Tổ chung tay gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tặng hoa chúc mừng, đồng chí Bùi Đức Hinh khẳng định: 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, Hội LHPN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, vị thế vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, trong đó có dấu ấn của phụ nữ Phú Thọ. Các bà, các mẹ và chị em luôn là những người hăng hái, tích cực tham gia mọi phong trào do Hội tổ chức, là những người có vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống nguồn cội của dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động của MTTQ các cấp, chuẩn bị hành trang tốt nhất bước vào kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ.

Tiết mục trình diễn áo dài “Di sản Phú Thọ” và bộ sưu tập “Áo dài sự kiện” của cán bộ Hội LHPN tỉnh.

Hương Giang