Tổ công tác Thanh tra chính phủ làm việc tại tỉnh

Sáng 17/10, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm kiểm tra kết quả thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng và xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp tại Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với tổ công tác. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 9 tháng năm 2025, công dân đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 11.224 lượt với 13.809 người được tiếp. Toàn tỉnh tiếp nhận 13.538 đơn và đã xử lý 13.356 đơn; giải quyết xong 6.086/7.587 vụ việc phải giải quyết (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), đạt 80,2%. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã được duy trì thường xuyên.

Đối với công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng, Phú Thọ đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tiếp thu những ý kiến đóng góp của tổ công tác trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ; tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện còn lại; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để xảy ra “điểm nóng” liên quan đến khiếu nại, tố cáo...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo, tập huấn trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra, các cán bộ liên quan công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp Công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được. Điển hình là việc tổ chức thực hiện tiếp công dân luân phiên tại 3 cơ sở tiếp công dân tỉnh kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các xã, phường.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; tăng cường tiếp công dân trực tuyến tạo điều kiện cho công dân ở xa; tăng cường đối thoại tại cơ sở; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân, nhất là cán bộ, công chức cấp xã theo hướng tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu.

Gia Thái, Hoài Vũ