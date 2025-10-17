Tập trung triển khai Thông tư số 60 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Sáng 17/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT (Thông tư số 60) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu về triển khai Thông tư số 60 của tỉnh Phú Thọ tại hội nghị

Thông tư số 60 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 14/10/2025, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.

Theo Thông tư, Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có chức năng tổ chức, hướng dẫn, điều phối, kiểm tra và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp Sở triển khai công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Trung tâm gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo; triển khai mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; thực hiện thông tin, tuyên truyền, tư vấn, dịch vụ khuyến nông; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến nông; phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động khuyến nông.

Đối với cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông cấp xã có chức năng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng, du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, tư vấn, xúc tiến thương mại và bảo vệ môi trường nông thôn.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cấp trong tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu kiện toàn hệ thống khuyến nông, ban hành cơ chế, chính sách, bố trí viên chức phù hợp với điều kiện từng địa phương; Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; UBND cấp xã chỉ đạo, quản lý, sử dụng viên chức khuyến nông theo quy định.

Việc ban hành Thông tư số 60 góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, thống nhất hệ thống tổ chức và hoạt động khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phổ biến Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khuyến nông trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khằng định: Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 60 là hết sức kịp thời. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc để các địa phương thống nhất triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống khuyến nông theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong bối cảnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, vai trò của cán bộ khuyến nông phải thay đổi mạnh mẽ, phải là cầu nối trực tiếp, người thợ cả dẫn dắt nông dân tiếp cận khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp và giảm nghèo tại các vùng khó khăn. Hệ thống khuyến nông cần được tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả để đảm bảo sự liên tục và chất lượng hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Trên tinh thần chủ động, quyết liệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng Đề án Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, và đang quyết tâm hoàn thành trong tháng 10/2025.

Để triển khai Thông tư số 60 hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò đầu mối, kiến nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục điều động viên chức về cấp xã, đặc biệt là việc giải quyết chế độ chính sách cho các viên chức dôi dư (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có sự phối hợp, thống nhất với Bộ Nội vụ để hướng dẫn về vị trí việc làm của viên chức khuyến nông cấp xã, đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài.

Phan Cường