Haiti: Giẫm đạp tại điểm du lịch nổi tiếng, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 11/4 tại một pháo đài lịch sử ở Haiti nơi có nhiều du khách trẻ.

Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Giới chức Haiti cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/4 tại Di sản Thế giới Citadelle Laferriere ở xã Milot, tỉnh Nord, miền Bắc nước này. Theo các thông tin ban đầu, du khách chen chúc tại một lối vào duy nhất và một cuộc xô xát đã nổ ra giữa hai luồng khách ra, vào, dẫn đến vụ việc thương tâm. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có hàng chục người khác cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện, song không có con số chính xác. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tăng lên do số lượng lớn người được báo cáo mất tích.

Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng có thẩm quyền đều được huy động đầy đủ và đặt trong tình trạng báo động tối đa để cung cấp kịp thời sự hỗ trợ cần thiết. Chính phủ kêu gọi người dân “bình tĩnh và thận trọng” trong khi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Là một biểu tượng của Haiti, Citadelle Laferriere là một pháo đài xây dựng từ đầu thế kỷ 19 và được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982.

Theo baotintuc.vn


