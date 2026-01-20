Hamas tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 19/1 ra tuyên bố khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Người dân tại thành phố Gaza ngày 15/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza - nằm dưới sự điều hành của Hamas - cam kết đảm bảo “quá trình chuyển giao suôn sẻ và có trật tự”, bảo vệ quyền lợi của khu vực công, cũng như duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Hamas coi việc chuyển giao quyền lực hành chính là một phần của Giai đoạn 2 trong thỏa thuận hòa bình về Gaza, đồng thời gắn chặt tiến trình này với yêu cầu tổng thể về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự của Israel tại Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh “quyền không thể tách rời” của người Palestine đối với công cuộc tái thiết được tiến hành theo cách “đảm bảo các quyền dân tộc và chủ quyền của Palestine”, đồng thời tái khẳng định mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao quản lý tạm thời Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/1 thông qua phiên họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập).

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza - ông Mahmoud Basal - ngày 19/1 cho biết 3 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong những vụ việc riêng rẽ tại các khu vực Khan Younis và Rafah.

Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10/2025, ít nhất 465 người Palestine đã bị sát hại, khiến số người thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 lên tới 71.550.

* Trong một động thái khác có liên quan, trang mạng Ynet đưa tin Nội các chiến tranh Israel đã quyết định không mở cửa khẩu Rafah trên biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập, bất chấp yêu cầu từ Mỹ về việc thực hiện hành động này trước khi triển khai Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Bình luận về quyết định nêu trên, một quan chức cấp cao của Israel khẳng định thỏa thuận ban đầu giữa Israel và Mỹ không đề cập đến việc đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có chân trong Hội đồng Hòa bình Gaza. Theo quan chức Israel, thẩm quyền và vai trò của Hội đồng “vẫn chưa rõ ràng”.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar sẽ không được phép triển khai quân đội tại Dải Gaza. Ông cam kết Hamas cuối cùng sẽ bị “giải giáp và Gaza sẽ được phi quân sự hóa”.

