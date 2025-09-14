Hàn Quốc tập trung toàn lực đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh APEC

Song song với việc xúc tiến xây dựng các công trình liên quan phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nước chủ nhà Hàn Quốc đang chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này.

Trong khi còn lại gần 50 ngày nữa là đến thời điểm khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC và các hoạt động liên quan tại Gyeongju – cách thủ đô Seoul 370km về phía Đông Nam, lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức bắt tay vào việc rà soát toàn bộ các yếu tố an ninh, lập danh sách các nguy cơ có tính đe dọa và lên phương án đối phó cụ thể. Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeongsang đã thành lập lực lượng chuyên trách, có trụ sở tại Gyeongju, để làm đầu mối cho các hoạt động duy trì an ninh và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Huấn luyện xử lý chất nổ của cảnh sát Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết sẽ siết chặt an ninh ở mức độ cao nhất trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, đồng thời, sẽ triển khai hàng ngày khoảng 18.500 cảnh sát tại khu vực hội nghị cùng các vùng phụ cận để bảo vệ và đối phó với các nguy cơ biểu tình, bạo động..., thậm chí sẽ sử dụng các các phương tiện và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, khi nguy cơ này vẫn đang hiện hữu. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh khuyển, các khí tài vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái, xe thiết giáp và trực thăng... của cảnh sát cũng sẽ được triển khai.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ cho rút nước khỏi các hồ, đập trong khu vực diễn ra Hội nghị để kiểm tra an ninh và sẽ bố trí các tàu tuần tra sau khi trả lại nước cho các hồ, đập nêu trên. Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết đã tiến hành 3 đợt huấn luyện quy mô lớn dành cho lực lượng cảnh vệ cơ động trong 3 ngày 8, 9 và 11/9 vừa qua. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc khẳng định sẽ không cho phép bất cứ một kẽ hở an ninh nào, cho dù là nhỏ nhất, trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Liên quan đến công đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội nghị thượng đỉnh APEC, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, đến nay đã hoàn tất khoảng gần 90% khối lượng thi công các cở sở trọng yếu sử dụng cho Hội nghị và các hoạt động liên quan. Bên cạnh đó, 12 khách sạn chủ yếu của Gyeongju cũng đang đầu tư lớn để nâng cấp phòng ốc. Chính quyền thành phố Gyeongju cho biết, trong bán kính 3km tính từ trung tâm hội nghị, sẽ có 4.463 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn để phục vụ Hội nghị, và trong bán kính 10km, con số này là 12.812 phòng. Chính quyền địa phương cũng sẽ chủ động trong khâu an ninh, để không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này.

