Hành trình của tấm huy chương

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là thời gian đầy ấn tượng của các vận động viên (VĐV) Phú Thọ với nhiều thành tích nổi bật. Tại các giải thể thao quốc gia, các VĐV đã đạt 453 huy chương (HC) các loại, trong đó có 131 HC Vàng, 119 HC Bạc, 203 HC Đồng. Trên bình diện quốc tế, các VĐV Phú Thọ tham gia 13 giải đấu, mang về 43 HC, trong đó có tới 20 HC Vàng. Đặc biệt, ngay những tháng đầu năm 2026, các VĐV đã mang về 2 tấm HC Vàng tại giải Vô địch và vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Bắc Ninh.

VĐV Hà Thị Thanh Phương nhận huy chương Vàng tại giải Vô địch và vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia được tổ chức tại Bắc Ninh.

Không cần hệ thống thảm đắt tiền hay phòng tập kín, khoảng sân nhỏ tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh được đổ đầy cát mô phỏng bãi biển, hai VĐV Hà Thị Thanh Phương và Lê Thị Kim Ngân cùng các VĐV trong đội tuyển Vật bãi biển của tỉnh đang luyện tập các kỹ thuật sử dụng sức mạnh của đôi tay, cơ thể, các đòn xoay, đẩy, đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn hoặc ép đối thủ ngã ngửa, nằm sấp xuống cát. Đây là 2 VĐV vừa mang về 2 tấm HC Vàng trong những ngày đầu năm 2026 tại giải Vô địch và vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia năm 2026.

VĐV Hà Thị Thanh Phương, sinh năm 2004 ở xã Minh Hoà, tỉnh Phú Thọ trong một gia đình thuần nông. Cơ duyên đối với Phương về môn vật khi được các huấn luyện viên (HLV) về tại trường tuyển chọn cách đây 8 năm. Rời xa mái trường, xa gia đình để về học tập và huấn luyện tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng dưới sự dẫn dắt của các HLV, sự hoà đồng cùng các bạn, Phương đã nhanh chóng tiếp cận môn vật, luyện tập thể lực và các kỹ thuật đánh.

Phương chia sẻ, vừa đi học kiến thức (hiện VĐV Phương đang học năm thứ 4, Đại học Hùng Vương), vừa luyện tập đôi khi cũng áp lực. Lịch tập chỉ được thực hiện vào cuối các buổi chiều sau khi đi học về, còn thứ 7 và chủ nhật thì tập được 2 ca. Mỗi ngày tập luyện bắt đầu bằng khởi động, tập thể lực, sau đó tập trung vào các kỹ thuật đánh. Tuy lặp đi lặp lại nhưng không thấy nhàm chán bởi đây là môn thể thao đối kháng, được cùng các đồng đội tập luyện kỹ năng và chiến thuật.

“Luật chơi của môn Vật bãi biển đơn giản, các VĐV tiếp cận và tập trung tối đa vào kỹ năng kiểm soát trọng tâm cũng như khả năng tì đè, đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn, tuy nhiên VĐV sẽ mất sức nhanh bởi cát lún làm triệt tiêu lực đẩy, phải tốn gấp đôi năng lượng để di chuyển hoặc thực hiện đòn đánh so với trên thảm phẳng” - VĐV Hà Thị Thanh Phương chia sẻ.

Vượt qua những khó khăn ấy có lẽ là một trong những chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi VĐV môn vật. Với VĐV Lê Thị Kim Ngân, sinh năm 2012 ở xã Tu Vũ, hiện đang là học sinh lớp 8 của Trường THCS Tân Dân (phường Việt Trì) thì ngọn lửa đam mê được duy trì nhờ khao khát học hỏi kinh nghiệm thi đấu hoàn thiện bản thân sau mỗi giờ tập luyện.

Ngân cười hồn nhiên chia sẻ, giờ giấc tập của cả đội như nhau, nhưng em còn ít tuổi, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nên phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Có những hôm trời chỉ khoảng 11-12 độ C, cả đội phải khởi động rất lâu để cơ thể đủ ấm; hôm trời nắng cộng với hơi nóng từ cát bốc lên bỏng rát cả chân tay và mặt. Cát bay vào mắt, mũi, miệng trong lúc tập luyện là cực hình đối với bọn em.

HLV môn Vật bãi biển Ngô Chí Thanh (Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ) cho biết: Môn Vật bãi biển mới được đưa vào hệ thống thi đấu toàn quốc khoảng 4 năm trở lại đây. Đây là môn thể thao không quá xa lạ với các vận động viên vật tự do và vật cổ điển. Dù khó khăn về sân bãi tập luyện, song các VĐV thích nghi khá nhanh với nội dung này và giành được nhiều thành tích đáng khích lệ trong thời gian qua. Từ chỗ chỉ đạt 1 HC Đồng năm thi đấu đầu tiên, đến nay các VĐV môn Vật bãi biển đã đạt 4 HC Vàng, 3 HC Bạc và 11 HC Đồng.

VĐV Nguyễn Tuấn Hiệp (bên phải) - Huy chương Vàng giải Vô địch Whusu trẻ quốc gia 2025 trên sàn tập luyện.

VĐV Nguyễn Tuấn Hiệp, sinh năm 2012, ở phường Việt Trì - người giành được HC Vàng tại giải vô địch Whusu trẻ quốc gia năm 2025. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng các động tác biểu diễn Wushu Taolu vô cùng dũng mãnh, kỹ thuật và thần thái. Mới tập luyện được 2 năm nhưng đối với Hiệp cũng là một hành trình khổ luyện mệt mỏi với sự cố gắng hàng ngày từ những động tác cơ bản đến những bài tập khó. Hiệp chia sẻ: Nhờ có các HLV luôn ở bên động viên, chỉ bảo tận tình; không chỉ rèn luyện kỹ thuật mà còn tiếp thêm cho em niềm tin và sức mạnh tinh thần. Nhờ đó em đã học được cách kiên trì, bản lĩnh để vươn lên đạt thành tích.

Chứng kiến những buổi tập luyện của thầy và trò các đội tuyển tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh mới thấy, đằng sau những tấm HC, những giây phút thăng hoa trên võ đài... là sự vất vả, khổ luyện với biết bao mồ hôi, nước mắt và cả hiểm nguy. Mỗi ngày, các VĐV thường tập thể lực, bổ trợ kỹ thuật... Trước những đợt thi đấu, VĐV phải tập thêm buổi tối để được HLV chỉnh sửa kỹ thuật và huấn luyện cá biệt phát huy thế mạnh.

Thể thao Phú Thọ đã đặt ra lộ trình rõ ràng với tinh thần quyết tâm cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo, hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều “trái ngọt”. Mỗi tấm HC của các VĐV trưởng thành từ vùng Đất Tổ Vua Hùng đoạt được không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn là thông điệp về ý chí, niềm tin, tình yêu thể thao và tinh thần vươn lên không ngừng, góp phần vào sự phát triển chung của nền thể thao nước nhà và làm rạng danh quê hương.

Ngọc Tuấn