Hấp dẫn điểm đến trên vịnh Hiền Lương

Vịnh Hiền Lương (xã Đà Bắc) nằm trong Khu du lịch hồ Hòa Bình nổi tiếng có cảnh quan sơn thủy hữu tình. Nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, bao quanh bởi các dãy núi hùng vĩ, xóm làng dân tộc Mường yên bình và những hòn đảo nhỏ, tạo nên bức tranh thủy mặc.

Khu nghỉ dưỡng Mơ Village là một trong những điểm du lịch có cảnh quan làm điểm nhấn của xã Đà Bắc.

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km, vịnh Hiền Lương là điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên lý tưởng. Hiện nay, việc di chuyển đến điểm du lịch thuận tiện cả trên tuyến đường thủy và đường bộ. Tại đây, mô hình nhà nghỉ cộng đồng đi vào hoạt động đón khách lưu trú và cung cấp dịch vụ du lịch từ năm 2017 với 3 điểm đến thuộc bản Ké, gồm: Hữu Thảo homestay với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra hồ Hòa Bình rộng lớn, mang đến cảm giác thư thái trước không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành; nhà nghỉ cộng đồng Sánh Thuấn nằm kề bên dòng suối Ké với vẻ đẹp hoang sơ; Sắc Luyến homestay có view gần hồ và nằm ngay trục đường chính chạy qua bản.

Anh Đinh Quý Hữu, chủ nhà nghỉ cộng đồng Hữu Thảo homestay chia sẻ: Những năm qua, các gia đình tham gia mô hình homestay luôn cố gắng hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện để du khách trong nước, quốc tế hài lòng về sự đón tiếp cũng như chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch. Mặt khác, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, giúp mang lại những trải nghiệm gần gũi nhất cho du khách.

Đến với du lịch cộng đồng bản Ké, du khách được lưu trú trong không gian nhà sàn Mường rộng rãi. Từ cửa voóng nhà sàn, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm vẻ đẹp sơn thuỷ hữu tình. Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị được đưa vào phục vụ nhu cầu của khách, như: Bơi bè mảng, chèo thuyền kayak ngắm hồ, thăm trung tâm nuôi cá giống, thăm đền Đôi Cô linh thiêng, đắm mình trong dòng nước mát lành của thác Suối Trạch, thưởng thức ẩm thực địa phương...

Các điểm du lịch trên vịnh Hiền Lương xây dựng mới các sản phẩm du lịch, mang đến những trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng trong không gian thiên nhiên, văn hóa bản địa vùng hồ Hòa Bình.

Bên cạnh đó, vịnh Hiền Lương đang phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. Trong 5 năm gần đây, điểm đến thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư cho loại hình này. Các khu nghỉ dưỡng hiện đã đi vào khai thác tập trung ở bản Ké, Ngù Mái, Mơ, như: Mơ Village, Xoan Retreat, Đà Bắc Ecolodge - Sun Legend, Mit Retreat, Hiền Lương Eco...

Du khách Trần Hương Giang (Hà Nội) chia sẻ: Vịnh Hiền Lương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, là điểm đến lý tưởng để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần. Gia đình tôi rất thích trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá các hoạt động chèo thuyền kayak, tham quan bằng thuyền, check-in, tìm hiểu văn hóa bản địa và lưu trú tại các bungalow ven hồ.

Trong chuyến tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Ké, du khách Nguyễn Đức Dũng (Hải Phòng) nhận xét: Đây là điểm du lịch cộng đồng đáng đến để thư giãn giữa không gian thoáng đãng, một bản làng không khói bụi thành phố, không ồn ào xe cộ và tận hưởng ngày bình yên trên hồ Hòa Bình.

Du khách khám phá các hoạt động thể thao dưới nước hấp dẫn trên vịnh Hiền Lương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tiềm năng du lịch tự nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo, tập trung ở các bản làng ven vịnh Hiền Lương đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm khai thác, đồng thời khuyến khích sự đầu tư từ các doanh nghiệp, hộ dân nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chiến lược quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo, kết hợp với ứng dụng công nghệ số và phủ sóng wifi miễn phí tại các điểm du lịch.

Từ vịnh Hiền Lương, men theo tuyến đường ven hồ, du khách cũng có thể đạp xe hoặc di chuyển bằng mô tô địa hình sang các điểm du lịch cộng đồng của người Dao ở bản Sưng (xã Cao Sơn) cách đó 22 km; sang điểm du lịch cộng đồng Đá Bia (xã Tiền Phong) cách khoảng 30 km; du ngoạn trên tàu, thuyền tới các điểm du lịch ven hồ của xã Tân Mai.

Bùi Minh