Hiệu quả kinh tế từ du lịch nông nghiệp

Hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm đang giúp tăng hiệu quả kinh tế gấp 3 - 5 lần. Cùng với đó, các dịch vụ phụ trợ đi kèm như ăn uống, nghỉ dưỡng đang làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn theo hướng hiện đại.

Mùa nông sản, mùa du lịch

Hằng năm, từ tháng 6 đến hết tháng 9, người dân xã Vân Hòa lại tất bật đón du khách tới tham quan vườn cây đỏ (dâu da đất) bởi đây cũng là thời điểm trái chuyển màu từ xanh sang đỏ. Những chùm quả lúc lỉu phủ kín thân cây và cả vườn cây tạo nên một không gian ngập tràn sắc đỏ, thu hút đông đảo du khách đến ngắm cảnh, chụp hình và dịch vụ du lịch cũng từ đó ngày một phát triển.

Vườn đỏ Bà Mười (xã Vân Hòa) có khoảng 20 cây đỏ; trong đó cây có tuổi đời lớn nhất gần 100 tuổi thu hút mọi người chụp hình nhiều nhất. Chị Hà Thị Thu Sương, chủ vườn chia sẻ: “Lúc chưa làm du lịch, mỗi mùa trái đỏ nông dân chủ yếu bán cho người đi mua gom làm trái cây ăn vặt. Nhiều hộ lấy trái chín làm rượu đỏ phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Sau này, cây đỏ được nhiều người biết tới, các vườn đỏ trở thành điểm tham quan của du khách nên nhiều chủ vườn mở ra làm du lịch, thu nhập từ đó cũng được cải thiện”.

Đường thôn Liên Sơn, xã Vân Hòa nhộn nhịp hơn từ khi các nhà vườn mở dịch vụ du lịch trải nghiệm vườn đỏ.

Mùa hè cũng là thời điểm nhiều loại trái cây như mít, mãng cầu (na), thơm (dứa)... chín rộ. Thời điểm này, các hợp tác xã (HTX) ở các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Mỹ, Sơn Thành... không chỉ xây dựng thương hiệu cho trái cây địa phương mà còn kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm.

Ông Ngô Quốc Dũng, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Dũng Lỗ Chài (xã Phú Hòa 2) cho biết, đơn vị quy hoạch 5 ha thành điểm du lịch trải nghiệm ngắm cảnh, chăm sóc và thu hoạch cây ăn trái. Du khách đến vườn vừa được tự tay trồng, chăm sóc cây vừa được lựa hái, thưởng thức ngay tại chỗ những trái cây tươi ngon. Ngoài ra, để tạo thêm không gian vui chơi cho du khách, đơn vị còn tạo dựng các tiểu cảnh hồ bơi, xe xích lô, các chòi lá nghỉ ngơi... Mít và mãng cầu là hai loại trái cây đạt chứng nhận OCOP 3 sao, vườn của HTX cũng đạt tiêu chuẩn vườn mẫu nông thôn mới.

"Làm nông nghiệp kết hợp du lịch không chỉ giúp tăng sản lượng tiêu thụ trái cây mà còn tạo thêm doanh thu từ các dịch vụ vui chơi, giải trí khác...", ông Dũng cho hay.

Thúc đẩy dịch vụ

Ngoài HTX Nông nghiệp công nghệ cao Dũng Lỗ Chài, nhiều HTX khu vực phía Đông của tỉnh đã xây dựng thành công các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp sản xuất và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Có thể kể tới BB Farm trang trại dâu tây và rau thủy canh của HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB, Mộc Miên Rocky Garden của HTX Nông nghiệp và du lịch cộng đồng An Mỹ... Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc HTX Nông nghiệp và du lịch cộng đồng An Mỹ cho hay: Để tạo thêm ấn tượng cho dịch vụ homestay, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm từ trồng rau, cấy lúa đến tráng bánh tráng, đúc bánh xèo, làm bánh ít... Chính những hoạt động truyền thống mang đậm văn hóa địa phương này đã tạo nên một không gian sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên cho du khách.

Du khách đến tham quan, chụp hình bên cây đỏ ở xã Vân Hòa.

Từ phường Tuy Hòa, gia đình anh Trần Anh Quân vào vườn đỏ Cô Ba Thắm chơi ngày cuối tuần. Sau khi chụp hình, ngắm cảnh và thưởng thức trái đỏ, vợ chồng anh gọi đồ ăn và mua thêm mít, bơ, chuối, thanh long mang về. Anh Quân chia sẻ: “Ngắm trái đỏ là một phần, cái chính là tôi muốn đưa vợ con lên cao nguyên hưởng không khí mát lành giữa cái nắng hè oi ả và thưởng thức món ăn chỉ ở đây mới có là gà mắm thơm, cút rừng nướng... Tôi cũng mua thêm trái cây tại vườn bởi đây là những nông sản sẵn có nên vừa rẻ lại sạch”.

Theo chị Trần Thị Hạnh, chủ vườn đỏ Cô Ba Thắm, ngoài thu nhập từ vé vào vườn, gia đình chị còn có thu nhập từ các dịch vụ ăn uống đi kèm. Khách đến cũng giúp nông sản địa phương như măng rừng, mít, bơ... bán được giá cao hơn.

Được biết, vào chính vụ khách đông, mỗi ngày các vườn có thể cho doanh thu từ 10 - 20 triệu đồng. Mỗi năm số lượng chủ vườn mở ra làm du lịch lại đông hơn và dịch vụ phục vụ khách càng bài bản hơn.

Ông Lê Văn Quy, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hòa cho biết, 5 năm qua, hoạt động du lịch ở địa phương sôi nổi và mang lại hiệu quả tích cực, với một số điểm tham quan du lịch như Di tích Nhà thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân, BB Fam, Long Vân Garden, Rose Garden, vườn đỏ Sơn Xuân... Thời gian tới, địa phương tập trung đầu tư mạnh cho phát triển du lịch, trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nông thôn; tăng cường thu hút đầu tư hình thành một số điểm du lịch tạo điểm nhấn cho địa phương.

Nguồn baodaklak.vn