Rực rỡ mùa hoa Mai anh đào

Những ngày này, du khách, dân nhiếp ảnh... đang ùn ùn kéo về Sa Pa để chiêm ngưỡng sắc hồng mộng mơ của những vệt hoa Mai anh đào đang đồng loạt mãn khai trên những đồi chè ở tổ 1, phường Ô Quý Hồ...

Trong nắng sớm, hơn 1.300 gốc mai anh đào (vốn là cây bóng mát, che nắng và giữ đất cho đồi chè) thuộc quản lý của Công ty TNHH Lợi Sơn Điền, Lào Cai bỗng trở nên rực rỡ hơn, khiến cho Sa Pa thêm muôn phần lãng mạn trong những áng mây lững lờ...

Chị Nguyễn Thị Mai, một người dân nhà sát cạnh khu vực cho biết: Nhiều ngày nay, hàng ngàn du khách, dân nhiếp ảnh tìm về rất đông để mong “bắt trọn” được những khoảng khắc nắng lên hoặc mây sà xuống. Tuy nhiên, theo chị Mai, hiện cây Mai anh đào khu vực này đang được công nhân chặt tỉa, đánh thu gom đi chỗ khác để nhường chỗ cho một dự án du lịch sắp triển khai tại vị trí này.

“Do dự án du lịch khi triển khai dự kiến sẽ mất nhiều năm, nên du khách và dân nhiếp ảnh coi đây là mùa Mai anh đào cuối, bởi rất nhiều năm sau mới có dịp được ngắm, chụp lại vì thế họ kéo về ngày càng đông”- Chị Mai thông tin thêm về cảnh hàng trăm du khách mỗi ngày kéo về ngắm hoa tạo nên cảnh đông vui nhộn nhịp.

Báo Phú Thọ điện tử xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh rực rỡ sắc hoa Mai anh đào trong mùa cuối ở Sa Pa những ngày này...

Những đồi chè rực rỡ sắc Mai anh đào đang mãn khai.

Trong nắng sớm, Mai anh đào đang mãn khai càng trở nên rực rỡ, huyền ảo.

Công nhân đang thu hái chè dưới bóng hồng khoe sắc của hoa Mai anh đào.

Vẻ đẹp lao động và mầu sắc rực rỡ của hoa Mai anh đào khiến cho khung cảnh thêm nhiều lãng mạn, đẹp hút hồn du khách.

Những đồi chè xanh mướt ẩn dưới tán hoa Mai anh đào đang vào mùa khoe sắc.

Sắc tím rực rỡ của Mai anh đào đang mãn khai làm cho đất trời Sa Pa thêm muôn phần thơ mộng và quyến rũ.

Quốc Hội - Tùng Vi


