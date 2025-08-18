Ngày thi đấu thứ nhất Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

Hoàn thành 6 nội dung thi đấu; đoàn Phú Thọ đoạt 1 Huy chương bạc

Ngay sau lễ khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tại Quảng trường Hòa Bình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua.

Ngày thi đấu thứ nhất 18/8, buổi sáng, các vận động viên nữ lứa tuổi 17-18 tranh tài cự ly 18km tính điểm; nội dung 21km tính điểm dành cho nữ U23 và 27km tính điểm nam U23. Buổi chiều, các vận động viên tiếp tục bước vào loạt tranh tài các nội dung: 15km tính điểm nữ lứa tuổi 16 trở xuống; 21km tính điểm nam 16 trở xuống và 24km tính điểm nam lứa tuổi 17-18.

Vận động viên Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long) về nhất nội dung nữ lứa tuổi 17-18 cự ly 18km.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên xếp thứ nhất, nhì, ba ở các nội dung. Cụ thể: Nội dung nữ lứa tuổi 17-18 cự ly 18km, Nhất: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); Nhì: Lý Bảo Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 2); Ba: Lôi Ngọc Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 1). Nội dung 21km tính điểm nữ U23, Nhất: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); Nhì: Trương Thị Mai Hương (TP. Hồ Chí Minh 1); Ba: Trần Thị Thuý Vân (TP. Hồ Chí Minh 2). Nội dung 27km tính điểm nam U23, Nhất: Trần Trọng Phúc (Đồng Nai); Nhì: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội); Ba: Nguyễn Phước Thành (An Giang).

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải nội dung nữ lứa tuổi 16 trở xuống.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải nội dung nữ lứa tuổi 17-18 cự ly 18km.

Nội dung 15km tính điểm nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Trần Thị Kim Hoà (An Giang); Nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Thọ); Ba: Nguyễn Khang Hà My (Vĩnh Long). Nội dung 21km tính điểm nam 16 trở xuống, Nhất: Nguyễn Lê Duy Phú (Quân Đội); Nhì: Lý Tấn Phát (Đồng Nai); Ba: Trần Công Mẫu (Hà Nội). Nội dung 24km tính điểm nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long); Nhì: Phùng Quốc Hà (Hà Nội); Ba: Tạ Tuấn Vũ (Quân đội).

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải nội dung nữ U23.

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải nội dung 21km tính điểm nam 16 trở xuống.

Theo kế hoạch, ngày 19/8, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các nội dung: 24km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18 và U23; 24km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23; 16km tính giờ cá nhân nam, nữ lứa tuổi 16 trở xuống và 32km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23.

Hương Lan