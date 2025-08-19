Hoàn thành 6 nội dung thi đấu tính giờ cá nhân nam, nữ

{title}
Ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:
Ngày 19/8, bước vào ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025. Các vận động viên tiếp tục tranh tài trên đường Trương Hán Siêu, xã Hoà Bình ở các nội dung: 24km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18 và U23; 24km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23; 16km tính giờ cá nhân nam, nữ lứa tuổi 16 trở xuống và 32km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17 – 18.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi do trời mưa, nhưng các vận động viên đã nỗ lực tranh tài hoàn thành 6 nội dung thi đấu an toàn. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên đoạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đầu.
Cụ thể: Nội dung 24km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18, Nhất: Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long); Nhì: Lôi Ngọc Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh 1); Ba: Phạm Thị My (Thanh Hoá).
Nội dung tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi U23, Nhất: Lâm Thị Thuỳ Dương (TP. Hồ Chí Minh 1); Nhì: Nguyễn Thị Kim Vàng (An Giang); Ba: Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP. Hồ Chí Minh 2).
Nội dung 24km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23, Nhất: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội); Nhì: Lê Bùi Công Kha (Vĩnh Long); Ba: Phạm Quốc Thiện (An Giang).
Nội dung 16km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Trần Khởi Minh (Vĩnh Long); Nhì: Lý Tấn Phát (Đồng Nai); Ba: Trần Công Mẫn (Hà Nội).
Nội dung 16km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Trần Thị Kim Hoà (An Giang); Nhì: Nguyễn Khang Hà My (Vĩnh Long); Ba: Nguyễn Lê Thiên Ân (Cần Thơ).
Nội dung 32km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18, Nhất: Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long); Nhì: Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh (TP. Hồ Chí Minh 1); Ba: Tạ Tuấn Vũ (Quân đội).
Theo kế hoạch, ngày 20/8, Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục thi đấu 4 nội dung: 32km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống; 40km tính giờ đồng đội nam tuổi 16 trở xuống; 40km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17-18 và 48km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18.
Vận động viên xuất phát ở nội dung tính giờ cá nhân nữ.
Vận động viên xuất phát nội dung tính giờ cá nhân nam.
Vận động viên trên đường đua.
Vận động viên về đích nội dung nữ tính điểm cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16 trở xuống.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi U23.
Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17 - 18.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung tính giờ cá nhân nam lứa tuổi U23.
Hương Lan
