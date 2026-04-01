"Hồi sinh" đôi chân khoẻ đẹp chỉ sau một lần can thiệp

Ông Nguyễn Văn Ngọ (sinh năm 1967, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ) đã phải sống chung với tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi dưới suốt hơn 10 năm. Những cơn căng tức, đau nhức kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn khiến ông luôn mặc cảm, tự ti vì đôi chân nổi rõ các búi tĩnh mạch sần sùi, kém thẩm mỹ. Dù vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, ông vẫn chần chừ, e ngại chưa đi kiểm tra và điều trị dứt điểm căn bệnh này.

Trong lần thăm khám gần đây tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, ông được các bác sĩ kiểm tra chuyên sâu, siêu âm Doppler và chẩn đoán suy toàn bộ tĩnh mạch hiển lớn bên trái, kèm theo các nhánh xuyên vùng cẳng chân. Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ Khoa Nội Tim mạch đã tư vấn phương pháp điều trị bằng công nghệ laser nội mạch hiện đại – kỹ thuật tiên tiến đang được triển khai hiệu quả tại bệnh viện.

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội:

Can thiệp tối thiểu, không cần phẫu thuật

Không gây mê, hạn chế tối đa đau đớn

An toàn, hiệu quả cao

Thời gian hồi phục nhanh, sớm sinh hoạt bình thường

Chỉ sau can thiệp, ông Ngọ đã có thể đi lại nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau tức. Đặc biệt, sự thay đổi rõ rệt về thẩm mỹ giúp ông lấy lại sự tự tin vốn đã mất suốt nhiều năm. Ông chia sẻ: “Trước đây tôi từng nghĩ phải xuống Hà Nội mới điều trị được. Nhưng nhờ người thân giới thiệu và được bác sĩ tư vấn, tôi đã lựa chọn Lạc Việt. Sau can thiệp chỉ 1 ngày là tôi đã đi lại bình thường. Nếu biết sớm, tôi đã điều trị từ lâu và sẽ giới thiệu cho nhiều người hơn nữa”.

Hiện nay, kỹ thuật laser nội mạch điều trị suy giãn tĩnh mạch đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, giúp nhiều bệnh nhân điều trị thành công, phục hồi nhanh chóng. Người bệnh không cần di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn được tiếp cận với phương pháp hiện đại, hiệu quả cao.

Đừng để suy giãn tĩnh mạch làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tự tin của bạn – thăm khám sớm chính là chìa khóa để lấy lại đôi chân khỏe đẹp!

Ngọc Lan (Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)