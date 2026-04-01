Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi năm 2026

* Ngày 1/4, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 (CHPTKV 2)- Thống Nhất tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm, kỹ năng truyền đạt cũng như khả năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tại cơ sở.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt kết quả cao ở các nội dung thi báo cáo viên giỏi và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của các thí sinh đến từ 32 xã, phường trên địa bàn phụ trách của Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản từ giáo án, nội dung bài giảng đến phần trình bày và liên hệ thực tiễn. Nội dung các bài thi bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời cập nhật những vấn đề thời sự, yêu cầu mới đặt ra trong công tác giáo dục chính trị hiện nay.

Trong quá trình tham gia hội thi, nhiều thí sinh đã thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Không ít bài giảng được xây dựng sinh động, có tính tương tác cao, sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ, qua đó tạo sức thuyết phục và hấp dẫn người nghe. Phần xử lý tình huống cũng cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng ứng biến nhanh nhạy của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Hội thi không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên mà còn là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục chính trị ở cơ sở.

Phần thi báo cáo viên giỏi của thiếu tá Phạm Việt Quỳnh, Trợ lý chính trị - Ban CHQS xã Khả Cửu được Ban Tổ chức Hội thi chấm điểm cao nhất.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Ở nội dung thi báo cáo viên giỏi: giải Nhất - Thiếu tá Phạm Việt Quỳnh, Trợ lý chính trị, Ban CHQS xã Khả Cửu; giải Nhì - Đại úy Xa Văn Xiên, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Đức Nhàn; giải Ba - Trung tá Bùi Đức Luyện, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Cao Dương.

Ở nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi: giải Nhất - Thiếu tá Ngô Đăng Thành, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Lương Sơn; giải Nhì - Đại úy Đinh Thanh Trọng, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Thịnh Minh; giải Ba - Thiếu tá Bùi Minh Đức, Chính trị viên phó, Ban CHQS phường Tân Hòa.

Thông qua hội thi, Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, phương pháp giảng dạy và cách thức truyền đạt nội dung giáo dục chính trị. Đồng thời, xác định rõ những nội dung cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Hội thi cũng là cơ sở quan trọng để lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của đội ngũ cán bộ chính trị thuộc đơn vị và Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội thi, thí sinh tham gia thi ở các nội dung: xây dựng đề cương bài giảng, thực hành giảng dạy, thuyết trình chuyên đề; trả lời câu hỏi và xử lý các tình huống tư tưởng phát sinh trong thực tiễn. Nội dung thi bám sát yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, chú trọng nâng cao kỹ năng truyền đạt và phương pháp sư phạm của cán bộ.

Ban tổ chức giao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Hội thi không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ chính trị mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang địa phương.

Thông qua hội thi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tiếp tục đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chính trị, làm cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc ở nội dung thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên giỏi.

Đức Anh - Kim Liên