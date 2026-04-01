Hội trại văn hoá Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 17 - 26/4

Ngày 1/4, công tác lắp dựng các trại văn hóa chính thức được triển khai tại khu vực Đồi Phú Bùng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Theo kế hoạch, có 18 trại văn hóa đại diện cho 18 cụm xã, phường trong tỉnh tham gia hội trại năm nay.

Một số hình ảnh lắp dựng các trại văn hóa chính thức được triển khai tại khu vực Đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các trại sẽ được bố trí theo quy hoạch chung, mỗi trại có diện tích khoảng 150m2, thiết kế hài hòa giữa yếu tố truyền thống và sáng tạo. Kiến trúc trại khai thác hình ảnh nhà truyền thống, họa tiết đặc trưng thời đại Hùng Vương, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa riêng của từng địa phương. Không gian trại gồm nhà trại, cổng trại, khu trưng bày sản vật, khu tuyên truyền và khu tổ chức các hoạt động văn hóa.

Hội trại diễn ra từ ngày 17 - 26/4 (tức từ mùng 1 -10/3 âm lịch). Công tác lắp dựng phải hoàn thành trước ngày 17/4 để đảm bảo tiến độ phục vụ lễ hội. Trong thời gian diễn ra hội trại, các trại sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống, giao lưu văn nghệ quần chúng với các loại hình như hát Xoan, hát Ghẹo, dân ca, ca trù... tạo không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa.

Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là không gian giao lưu văn hóa giữa các địa phương mà còn góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động của lễ hội, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Đây cũng là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị tham gia bảo đảm tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách thập phương.

Anh Thơ