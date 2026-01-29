Xã hội
Hơn 59 nghìn lao động được giải quyết việc làm

Năm 2025, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả toàn diện, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng số lao động được giải quyết việc làm đạt hơn 59 nghìn người, bằng 115,8% kế hoạch năm, góp phần quan trọng ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Trong cơ cấu giải quyết việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai hiệu quả, với hơn 6.200 lao động xuất cảnh làm việc tại các thị trường có thu nhập ổn định. Qua đó, không chỉ tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ năng, tác phong lao động công nghiệp khi người lao động trở về địa phương.

Công tác quản lý, kết nối cung - cầu lao động được tăng cường. Các cơ quan chức năng đã chấp thuận gần 3.300 vị trí việc làm cho gần 900 lượt doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc cấp giấy phép lao động cho gần 4.500 lao động nước ngoài được thực hiện đúng quy định, góp phần thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm năm 2025 khẳng định vai trò của chính sách lao động - việc làm trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu về việc làm, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Khánh Duy


