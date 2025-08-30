Huawei soán ngôi vương smartwatch của Apple

Huawei lần đầu giành vị trí cao nhất trên thị trường đồng hồ thông minh từ Apple trong quý II/2025, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ tại Trung Quốc.

Theo báo cáo mới của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị trường smartwatch toàn cầu quý II/2025 chứng kiến sự thay đổi lớn. Huawei đánh bại Apple, vươn lên vị trí số một nhờ nhu cầu khổng lồ tại Trung Quốc - nơi nhiều người muốn sử dụng thiết bị đeo với giá phải chăng. Hơn 3/4 số đồng hồ Huawei sản xuất được tiêu thụ tại Trung Quốc, phần lớn có giá 100-400 USD.

Apple Watch Series 10 và Huawei Watch Fit 4 Pro. Ảnh: Yugatech

Các nhà phân tích cho rằng thay đổi này chỉ là tạm thời. Apple sẽ ra mắt phiên bản Apple Watch mới trong quý III/2025 cùng nhiều cải tiến, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số. Với vị thế và sự trung thành của người dùng, Apple được đánh giá khó có thể bị đánh bại xét về lâu dài.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của thương hiệu giá rẻ cho thấy thị trường đồng hồ thông minh dần bão hòa ở phân khúc cao cấp, đồng thời người dùng ngày càng quan tâm hơn đến các lựa chọn kinh tế hơn. Đây là một thách thức đối với Apple, buộc hãng phải tiếp tục đổi mới để giữ vị thế của mình trong tương lai.

Thị trường smartwatch toàn cầu tăng trưởng trở lại. Nguồn: Counterpoint

Xét tổng thể, doanh số smartwatch toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự phục hồi đầu tiên sau 5 quý liên tiếp sụt giảm tính từ đầu 2024. Trong đó, Trung Quốc là thị trường chính thúc đẩy mức tăng trưởng. Người tiêu dùng tại đây ngày càng quan tâm đến tính năng theo dõi sức khỏe, AI tạo sinh và thiết bị đa năng. Các thương hiệu như Huawei, Xiaomi và Imoo dẫn đầu xu hướng khi biến đồng hồ thành trung tâm điều khiển cho các hoạt động thể chất, thanh toán, nghe gọi và định vị.

Trong đó, Huawei có mức tăng bùng nổ 52% so với cùng kỳ 2024, cao nhất trong 10 thương hiệu smartwatch hàng đầu thế giới. Thành công của hãng nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, đà tăng trưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc và mức giá cạnh tranh trải dài từ phân khúc tầm trung đến cao cấp. Số lượng người dùng điện thoại thông minh của Huawei tăng nhanh tại Trung Quốc, cùng với chiến lược hệ sinh thái tích hợp, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển nhanh của smartwatch. Hãng cũng đang dần mở rộng thị phần tại các khu vực khác như châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn vnexpress.net