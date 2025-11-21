Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hungary đề nghị EU ngừng chuyển tiền cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary chỉ trích ý định của EU về chuyển thêm 100 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc chính trường nước này rung chuyển vì bê bối tham nhũng.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 20/11 nhắc đến đề nghị dành 100 tỷ euro hỗ trợ Ukraine giai đoạn 2028-2034 mà Ủy ban châu Âu đưa ra hồi tháng 7.

"Một phe cánh trục lợi nhờ chiến tranh, một hệ thống tham nhũng đang hoạt động ở Ukraine, vậy mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu lại muốn gửi thêm 100 tỷ euro nữa cho Ukraine, thay vì ngừng chuyển tiền và yêu cầu minh bạch tài chính khẩn cấp. Thật điên rồ", ông nói trước cuộc họp với các đối tác trong Liên minh châu Âu tại Bỉ.

Hungary đề nghị EU ngừng chuyển tiền cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary phát biểu tại thủ đô Moskva của Nga ngày 15/10. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Szijjarto nhận định tình hình Ukraine trong thời gian tới “không tích cực”, nhấn mạnh Hungary ủng hộ các sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. "Thời gian không đứng về phía Ukraine. Thật ảo tưởng khi cho rằng thời gian đứng về phía họ", ông nói.

Sau khoảng 15 tháng thu thập thông tin, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) hồi đầu tuần mở cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào “tổ chức tội phạm cấp cao” ở tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. Đường dây này bị cáo buộc đã tham nhũng và rửa tiền khoảng 100 triệu USD.

NABU cho biết đường dây này có liên quan nhiều quan chức Ukraine và do doanh nhân Timur Mindich cầm đầu. Mindich từng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Volodymir Zelensky và đã bỏ trốn ra nước ngoài ngay trước khi giới chức khám xét nơi ở của ông này hôm 10/11.

Bê bối là đòn giáng mạnh vào uy tín của Tổng thống Ukraine, bởi ông Zelensky đắc cử năm 2019 bằng cam kết trấn áp mạnh tay với tham nhũng, nhưng lại để tình trạng này lại xuất hiện trong chính quyền của mình.

Nguồn vnexpress.net


Nguồn vnexpress.net

 Từ khóa: Hungary Ngoại trưởng Tổng thống Ukraine Tổng thống mỹ donald trump Bê bối tham nhũng Euro Chính trường Chống tham nhũng Rung chuyển Ủy ban châu âu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lo ngại tình hình leo thang ở Gaza

Lo ngại tình hình leo thang ở Gaza
2025-11-21 06:40:00

Al Jazeera đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại các khu vực phía đông TP.Khan Younis ở Dải Gaza vào ngày 20/11.

Israel tấn công dữ dội vào Gaza và Lebanon

Israel tấn công dữ dội vào Gaza và Lebanon
2025-11-20 06:36:00

Không ngoài lo ngại của giới phân tích, ngày 19/11, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào 2 mặt trận gần biên giới là dải Gaza và Lebanon, gây thương...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long