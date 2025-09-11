Hướng đi bền vững từ du lịch xanh

Ký ức hào hùng của lịch sử vẫn luôn in đậm tại Điện Biên với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hôm nay, mảnh đất ấy đang khoác lên mình tấm áo mới. Trên những con đường bê tông phẳng lì dẫn qua các bản làng, du khách còn được thưởng thức, trải nghiệm những sản phẩm kết tinh từ bàn tay người dân, thứ “đặc sản” đang làm nên sức hút của du lịch nông nghiệp nông thôn.

Nông sản thành điểm đến

Thung lũng Mường Ảng từ lâu được biết đến như “thủ phủ” cà phê Arabica của Tây Bắc. Được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ, độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, vùng đất này hội tụ đầy đủ điều kiện để cho ra những hạt cà phê thơm ngát, đậm vị.

Nghệ sĩ Ngô Sỹ Ngọc (A Páo) trải nghiệm cà phê Mường Ảng.

Những năm gần đây, khi nông thôn mới khoác lên Mường Ảng diện mạo khang trang, nhiều hộ dân và hợp tác xã không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản xuất mà còn mở vườn đón khách trải nghiệm. Du khách được dạo bước giữa những đồi cà phê xanh mướt, tận tay hái quả chín đỏ, tìm hiểu cách chế biến, rồi nhâm nhi ly cà phê nóng ngay tại chỗ. Trải nghiệm mộc mạc mà trọn vẹn ấy đang biến những đồi cà phê Mường Ảng thành điểm dừng chân mới, nơi du lịch và nông nghiệp cùng góp phần làm giàu cho làng quê vùng cao.

Chị Lò Thị Mơ, chủ vườn cà phê ở xã Mường Ảng chia sẻ: “Trước đây, khách chỉ mua cà phê bột đóng gói. Giờ họ đến tận nơi để trải nghiệm rồi mua cũng nhiều hơn...”.

Nếu những đồi cà phê Mường Ảng mang đến cho du khách hương vị thơm ngát thì xã Thanh An lại níu chân người phương xa bằng trải nghiệm cuốc đất, đào khoai, trồng rau màu. Những ngày mùa thu hoạch, các đoàn khách, trong đó có nhiều khách quốc tế được các công ty du lịch dẫn đến để trải nghiệm.

Khách nước ngoài trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Anh Trần Quang Thùy, người dân xã Thanh An kể: “Ban đầu, tôi nghĩ khách nước ngoài không quen làm việc đồng áng. Ai ngờ họ thích lắm, vừa làm vừa cười. Thế là mình vừa bán được khoai, vừa quảng bá được nông sản quê hương”.

Liên kết để phát triển bền vững

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, du lịch nông nghiệp, nông thôn đang là xu hướng giàu tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích đa chiều. Tại tỉnh Điện Biên, sự phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với ngành Nông nghiệp và Môi trường đang góp phần đưa lĩnh vực này trở thành hướng đi chiến lược trong phát triển du lịch địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết thỏa thuận hợp tác.

Điều này cũng được cụ thể hóa bằng biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu cụ thể hóa các giải pháp phát triển du lịch nông thôn hiệu quả và bền vững.

Theo nội dung chương trình phối hợp, 2 đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến các dự án nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng, hướng dẫn địa phương xây dựng mô hình điểm về du lịch nông nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, đoàn công tác, đoàn khảo sát liên ngành để kiểm tra, đánh giá chất lượng điểm đến, dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Du lịch nông nghiệp, nông thôn bắt nguồn từ chiều sâu văn hóa bản địa, từ đời sống của chính người nông dân. Bởi vậy, phát triển loại hình du lịch này không đơn thuần là khai thác cảnh quan hay nông sản mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa, giữ gìn bản sắc, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, khẳng định vị thế của người dân bản địa. Khi người dân được hưởng lợi và tự hào về giá trị mình làm ra, du lịch mới thực sự bền vững.

Với chiều sâu văn hóa, Điện Biên có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Điện Biên sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa các dân tộc đa dạng cùng nhiều giá trị nông nghiệp truyền thống. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang cho thấy sự phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và giúp tỉnh khai thác lợi thế khác biệt để tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm chân thực gắn với thiên nhiên và cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo; đồng thời là người thụ hưởng trực tiếp những giá trị mà loại hình này mang lại.

Điện Biên hiện có 12 bản văn hóa du lịch cùng nhiều điểm tham quan vui chơi, giải trí. Trong đó, nổi bật như: Bản Nà Sự (xã Mường Chà), bản Phiêng Lơi (phường Điện Biên Phủ), bản Mển (xã Thanh Nưa), bản Che Căn (xã Mường Phăng)... Khi đến với các bản văn hóa du lịch, du khách sẽ được trải nghiệm thực tế sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân; trực tiếp tham gia chế biến món ăn, khám phá ẩm thực, giao lưu văn hóa, văn nghệ... cùng những nét đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nguồn baodienbienphu.vn