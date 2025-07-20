{title}
{publish}
{head}
Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.
Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei ngày 19/7 cảnh báo Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Rezaei nêu rõ: “Cho đến nay, Iran mới chỉ tự nguyện đình chỉ thực thi nghị định thư bổ sung nhưng vẫn là một thành viên của NPT. Tuy nhiên, nếu áp lực trừng phạt tiếp diễn, khả năng rút khỏi Hiệp ước, làm giàu urani vượt mức 60%, sản xuất và xuất khẩu máy ly tâm tiên tiến cũng như mở rộng quan hệ trong lĩnh vực hạt nhân có thể được đưa vào chương trình nghị sự."
Cơ chế này vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 - có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Nguồn TTXVN/Vietnam+
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là “bất hợp pháp" và sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm”...
Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, mang được đầu đạn nặng tới 500kg, trong khi Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, mang được tải trọng lên đến 1.000kg.
Ông Trump nhấn mạnh các quốc gia được gửi thông báo thuế mới không phải là những nước lớn và cũng không có nhiều giao dịch thương mại với Mỹ.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi những quân nhân này rút khỏi nhiệm vụ ở Los Angeles, 2.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ vẫn tiếp tục ở lại thành phố cùng với khoảng 700 binh sỹ Thủy...
Các bộ trưởng EU cam kết tiếp tục đối thoại với phía Mỹ nhằm đạt được một giải pháp thương lượng, hướng đến việc giảm thuế, khôi phục ổn định và khả năng dự đoán cho hoạt động...