Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei ngày 19/7 cảnh báo Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Rezaei nêu rõ: “Cho đến nay, Iran mới chỉ tự nguyện đình chỉ thực thi nghị định thư bổ sung nhưng vẫn là một thành viên của NPT. Tuy nhiên, nếu áp lực trừng phạt tiếp diễn, khả năng rút khỏi Hiệp ước, làm giàu urani vượt mức 60%, sản xuất và xuất khẩu máy ly tâm tiên tiến cũng như mở rộng quan hệ trong lĩnh vực hạt nhân có thể được đưa vào chương trình nghị sự."

Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA cùng ngày đưa tin Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran dự kiến sẽ tổ chức phiên họp vào ngày 22/7 tới để thảo luận về lập trường của Anh, Đức và Pháp liên quan tới việc khởi động cơ chế tự động tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran.

Cơ chế này vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 - có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

