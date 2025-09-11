Israel đe dọa tiếp tục tấn công Hamas, triển vọng ngừng bắn ngày càng mong manh

Đại sứ Israel tại Mỹ khẳng định rằng nếu cuộc không kích hôm 9/9 tại Qatar chưa loại bỏ được các thủ lĩnh Hamas, thì Israel “sẽ làm được trong lần tới”. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch tấn công mới nhất của Tel Aviv có thể phá vỡ những nỗ lực mong manh nhằm duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza.

“Tất cả những kẻ khủng bố, bất kể chúng ở đâu... chúng tôi sẽ truy đuổi và tiêu diệt những kẻ tìm cách hủy diệt chúng tôi”, ông Yechiel Leiter phát biểu tại khu phức hợp Điện Capitol ở Washington ngày 11/9.

Cuộc tấn công nhằm ám sát các thủ lĩnh chính trị của Hamas tại thủ đô Doha đã đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự của Israel. Washington mô tả đây là một hành động đơn phương, không đem lại lợi ích chiến lược cho cả Mỹ lẫn Israel.

Vụ không kích diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Hamas nhận trách nhiệm về vụ xả súng tại một trạm xe buýt ở ngoại ô Jerusalem, khiến 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên, việc Israel tập kích ban lãnh đạo Hamas đặc biệt gây tranh cãi, bởi Qatar vốn là quốc gia chủ nhà và trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

Người dân Palestine rời khỏi miền bắc Gaza ngày 10/9 sau lệnh di tản của Israel. Ảnh: Reuters

Theo Wall Street Journal, ngay trong ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ quan điểm rằng việc tấn công Hamas ngay trên lãnh thổ Qatar là một quyết định “thiếu khôn ngoan”.

Chấn động ngoại giao

Hamas cho biết 5 thành viên của họ đã thiệt mạng trong vụ không kích tại Doha, trong đó có con trai của Khalil al-Hayya – nhân vật lưu vong ở Gaza và là một trong những nhà đàm phán cấp cao của phong trào. Tuy nhiên, Hamas khẳng định các thủ lĩnh chủ chốt đều sống sót.

Vụ tấn công lập tức gây ra những chấn động ngoại giao trong thế giới Arab. Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM đưa tin Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã có mặt tại Doha hôm 10/9. Theo Reuters, Thái tử Jordan Hussein cũng sẽ tới Qatar, trong khi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman dự kiến có chuyến thăm vào ngày hôm sau. Một quan chức khu vực nhận định, loạt chuyến thăm cấp cao này là “tín hiệu đoàn kết rõ ràng với Qatar” sau khi Israel tiến hành không kích.

Trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 5 năm Hiệp định Abraham – thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Hồi giáo, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đã thẳng thừng chỉ trích Qatar.

“Qatar đang làm gì, nếu không phải là tài trợ và dung dưỡng khủng bố, khi tiếp đón Hamas – những kẻ vừa cử tay súng sát hại 6 thường dân đang chờ xe buýt đi làm ở Jerusalem?”, ông Leiter nói.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải hoãn cuộc họp dự kiến vào ngày 10/9 sang ngày hôm sau, theo đề nghị của Doha, nhằm tạo điều kiện cho Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tham dự.

Ông Al-Thani cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 10/9 rằng Doha cùng các đối tác khu vực đang bàn thảo về một phản ứng chung trước các cuộc tấn công của Israel. Một hội nghị cấp lãnh đạo cũng dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Qatar trong thời gian tới. Khi được hỏi liệu chính quyền Qatar có đóng cửa văn phòng chính trị của Hamas hay không, ông Al-Thani nói chính phủ đang “đánh giá lại mọi thứ” liên quan đến các bước đi kế tiếp.

“Chúng tôi đang tiến hành trao đổi chi tiết với chính phủ Mỹ và cần xác định rõ hướng đi tiếp theo”, ông al-Thani cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo cơ quan này sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm vào những bộ trưởng cực đoan trong chính phủ Israel, đồng thời đình chỉ một số ưu đãi thương mại trong khuôn khổ thỏa thuận giữa EU và Israel. Động thái này phản ánh làn sóng chỉ trích ngày càng tăng ở châu Âu đối với cách Tel Aviv tiến hành chiến tranh tại Gaza, cũng như áp lực chính trị ngày càng lớn buộc EU phải có hành động cụ thể.

Ngay cả Đức – một trong những đồng minh kiên định nhất của Israel trong khối, cũng cho biết sẽ tham gia đối thoại về các biện pháp mới. Ngoại trưởng Johann Wadephul thừa nhận Berlin “ghi nhận” các đề xuất trừng phạt và sẵn sàng thảo luận trong khuôn khổ EU.

Cuộc không kích ở Doha diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục phát đi cảnh báo buộc người Palestine phải rời khỏi Thành phố Gaza, nơi từng có khoảng một triệu dân sinh sống, khi Tel Aviv tuyên bố quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn những tàn dư cuối cùng của Hamas.

Israel tấn công Houthi ở Yemen

Bất chấp làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế sau vụ không kích tại Doha, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tiếp tục mở rộng các chiến dịch quân sự khắp Trung Đông, nhằm làm suy yếu các lực lượng thù địch do Iran hậu thuẫn kể từ khi Hamas mở cuộc tấn công vào Israel năm 2023.

Không quân Israel ngày 10/9 tiến hành tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, nối tiếp vụ ám sát Thủ tướng Houthi Ahmad Ghaleb al-Rahwi cùng nhiều nhân vật cấp cao trong cuộc không kích hồi tháng 8 vừa qua.

Theo lời các nhân chứng, loạt không kích mới nhất đã nhắm thẳng vào trụ sở Bộ Quốc phòng Houthi. Đài Phát thanh Quân đội Israel cho biết thêm nhiều cơ sở trọng yếu, bao gồm doanh trại và trung tâm chỉ huy quân sự, cũng nằm trong số mục tiêu bị tấn công. Quân đội Israel đã xác nhận thực hiện chiến dịch này.

Trong khi đó, lực lượng Houthi vẫn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ, coi đây là hành động “đoàn kết với nhân dân Palestine” kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát.

Tác động đối với tiến trình đàm phán ngừng bắn

Khi được hỏi liệu vụ không kích Doha có ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán ngừng bắn hay không, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee thừa nhận rằng ông “không biết”.

“Cho đến nay, Hamas đã từ chối mọi đề xuất. Họ liên tục bác bỏ mọi lời chào mời được đưa ra”, ông Huckabee nói.

Cuối tuần trước, Hamas một lần nữa tuyên bố sẵn sàng thả toàn bộ con tin nếu Israel chấm dứt chiến tranh và rút quân. Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên định với lập trường “toàn bộ hoặc không có gì” rằng, tất cả con tin phải được trả tự do cùng lúc và Hamas buộc phải đầu hàng.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 đã khiến 1.200 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường và 251 người bị bắt giữ làm con tin. Về phía Palestine, các cơ quan y tế cho biết chiến dịch quân sự đáp trả của Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 64.000 người và biến Gaza thành một vùng đất hoang tàn, đổ nát.

