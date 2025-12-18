Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Thượng viện Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật quốc phòng trị giá 901 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Sau khi được thông qua, văn bản này sẽ được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật.

Dự luật còn được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2026 (NDAA), là kết quả thỏa hiệp giữa các phiên bản do Hạ viện và Thượng viện thông qua trước đó. Đạo luật cho phép mức chi tiêu quân sự thường niên cao kỷ lục 901 tỷ USD, bao gồm tăng lương 4% cho binh sĩ Mỹ, cải cách hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ trước các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga.

Thượng viện thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo, 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống, nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là Mike Lee và Rand Paul bỏ phiếu phản đối. Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Roger Wicker cho biết đây là năm thứ 65 liên tiếp Quốc hội Mỹ đạt được đồng thuận lưỡng đảng trong việc thông qua đạo luật nhằm duy trì và tăng cường năng lực quốc phòng.

Binh sĩ quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 312 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Đáng chú ý, dự luật năm nay bao gồm nhiều điều khoản tăng cường an ninh tại châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành đánh giá lại quan hệ của Mỹ với khu vực này. Đạo luật phân bổ 800 triệu USD cho Ukraine trong hai năm tới thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, chủ yếu để mua vũ khí từ các công ty quốc phòng Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, dự luật cho phép tiếp tục Sáng kiến An ninh Baltic và cấp 175 triệu USD hỗ trợ quốc phòng cho 3 nước Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia. NDAA cũng hạn chế khả năng Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm số binh sĩ đóng tại châu Âu xuống dưới 76.000 người và quy định Tư lệnh châu Âu của Mỹ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tư lệnh tối cao NATO.

Sau khi được Tổng thống ký ban hành, đạo luật này sẽ định hình chính sách quốc phòng và phân bổ ngân sách quân sự của Mỹ trong năm tài chính 2026.

Nguồn vov.vn