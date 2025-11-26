Jakarta trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới

{title}
Thủ đô Jakarta của Indonesia đã vượt qua Tokyo để trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới, với dân số lên tới 42 triệu người.
Theo báo cáo Triển vọng Đô thị hóa thế giới năm 2025 của Liên Hợp Quốc được công bố tuần này, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng toàn cầu. Các thành phố hiện là nơi sinh sống của 45% trong tổng số 8,2 tỷ người trên thế giới.
Kể từ năm 1950, thời điểm chỉ 20% trong số 2,5 tỷ người trên thế giới sống ở thành phố, dân số đô thị đã tăng hơn gấp đôi. Đến năm 2050, dự kiến 2/3 mức tăng trưởng dân số toàn cầu diễn ra ở thành phố, phần còn lại ở thị trấn.
Số lượng siêu đô thị, nơi có 10 triệu dân trở lên, đã tăng gấp 4 lần, từ 8 thành phố năm 1975 lên con số 33 năm 2025. 19 siêu đô thị trong số này nằm ở châu Á.
Theo báo cáo mới, Jakarta hiện là thành phố đông dân nhất thế giới với gần 42 triệu người, tiếp đó là thủ đô Dhaka của Bangladesh với gần 40 triệu người. Tokyo hiện xếp thứ ba với 33 triệu dân.
Cảnh tắc đường tại thủ đô Jakarta, Indonesia tháng 2/2024. Ảnh: AFP
Tokyo từng là thành phố đông dân nhất thế giới suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ năm 2000, tốc độ tăng dân số ở Jakarta và Dhaka gấp 5 và 7 lần so với thủ đô Nhật Bản.
Đến năm 2050, dân số Dhaka dự kiến đạt 52,1 triệu người, vượt Jakarta để trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Trong khi đó, Tokyo sẽ tiếp tục tụt xuống vị trí thứ bảy, bị các thành phố như Thượng Hải, New Delhi vượt qua.
Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc do Worldometer tổng hợp, dân số hiện tại của Indonesia là 286 triệu người, là nước đông dân thứ tư trên thế giới. Năm 2019, Indonesia thông báo sẽ chuyển thủ đô đến Nusantara, thành phố mới đang được xây dựng. Dự án trị giá 32 tỷ USD ban đầu dự kiến khánh thành năm 2024, nhưng hiện được cho là sẽ hoàn thành vào năm 2028.
Số lượng siêu đô thị dự kiến tăng từ 33 lên 37 vào năm 2050, song không có siêu đô thị mới nào ở châu Âu. Châu lục này vẫn chỉ có ba siêu đô thị là London, Istanbul và Moskva.
Nguồn vnexpress.net
