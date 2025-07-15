Khách du lịch có xu hướng thích trải nghiệm với homestay

Làn sóng dịch chuyển từ du lịch tiêu dùng sang du lịch trải nghiệm đang ngày càng rõ rệt. Đây không chỉ là bước ngoặt cho ngành du lịch cộng đồng, mà còn là cơ hội lớn để những bản làng giữ gìn hồn quê, phát triển, xây dựng bền vững các homestay.

Khách du lịch thích ở homestay, khao khát trải nghiệm

Vừa trở về sau một chuyến đi lên bản Liền (Lào Cai), chị Nguyễn Thị Loan (Hà Nội) chia sẻ đã có những trải nghiệm rất mới lạ, thích thú mà chưa chuyến du lịch nào có, khiến sau khi đi về, hai vợ chồng chị và con vẫn rất ấn tượng.

Trải nghiệm đi bắt cá suối khi đi du lịch tại bản Liền.

"Đặc trưng văn hóa của người Tày với nhà sàn ven suối, các món ăn đặc trưng vùng cao và cũng có những trải nghiệm riêng rất thú vị, người dân ở đây vui vẻ, nhiệt tình, trẻ em rất bạo dạn nên rất vui, lên đây một lúc đã dắt một đàn trẻ con đi hái hoa, bắt cá, chọc hồng rồi. Chúng tôi được đi bắt cá suối, nướng cá, nướng gà, đi xem hái chè, đồ xôi, giã bánh... Mọi thứ rất vui, và chuyến du lịch chỉ với 2 triệu đồng", chị Loan chia sẻ.

Không còn chạy theo những khu nghỉ dưỡng xa hoa, không còn chỉ nhắm đến những tấm hình “nghìn like”, nhiều người giờ đây muốn được sống như người địa phương, ăn món ăn do chính chủ nhà nấu, trải nghiệm hái chè, đan lát, hay thậm chí đi nương rẫy.

Từng là một khách du lịch mê biển, nghỉ dưỡng tại nhiều khách sạn 5 sao, có đầy đủ dịch vụ tiện ích, mùa hè năm nay, chị Nguyễn Thị Hương Lan (Hà Tĩnh) bất ngờ chọn một kỳ nghỉ hè khác lạ.

Chị Lan cho hay, sau khi xem chương trình truyền hình thực tế “Gia đình Haha”, chị cùng 2 người bạn thân rất thích thú được lên vùng cao để du lịch trải nghiệm. Vì vậy, họ đã cùng đặt một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm lên một khu du lịch tại Trạm Tấu (Yên Bái cũ, nay thuộc Lào Cai) để được sống hòa mình cùng thiên nhiên, ngủ nhà sàn.

“Tôi đã từng đi rất nhiều nơi để chụp hình”sống ảo". Nhưng sau khi xem chương trình truyền hình, được thấy những chuyến đi sống như người bản địa, trải nghiệm mọi thứ, tôi chỉ muốn được ngủ nhà dân, ngồi trên bậc thềm, uống chén trà nóng, nghe tiếng gà gáy sáng và ngắm ruộng bậc thang. Cảm giác đó thật yên bình", chị Hương Lan nói.

Giữ nguyên bản sắc là yếu tố thu hút khách

Sự thay đổi về tâm lý và nhu cầu của khách du lịch đang là một trong những điều mà chủ các homestay, cung cấp dịch vụ tại vùng cao đang hướng tới.

Thay vì xây những khu nghỉ dưỡng rộng rãi, tiện ích, đẹp và hoành tráng, giờ đây, nhiều homestay mới xây dựng đang có xu hướng ưu tiên những không gian giữ được bản sắc kiến trúc và sinh hoạt truyền thống, bảo tồn nét quê vốn có.

Chị Phùng Thị Thảo Nhung, người sở hữu 2 homestay (32 phòng) tại xã Sủng Trái (Hà Giang) cho biết, để xây dựng thành công, bản thân đã tốn rất nhiều tiền, thời gian và công sức.

Homestay của chị Nhung được xây dựng với kiến trúc truyền thống, gắn liền với văn hóa địa phương.

"Khi tôi xây dựng khu du lịch ở xã Sủng Trái thì tôi đã chọn mô hình Ecolodge (khu nghỉ dưỡng sinh thái tự nhiên), vì khu này toàn đồng bào địa phương, trong khi đó khách tới Hà Giang vì văn hóa và thiên nhiên. Nếu tôi xây khách sạn giống như dưới xuôi thì nó không phù hợp và lại chỉ bán được 300 - 400 nghìn đồng/phòng, như vậy cũng chỉ thu được 5 - 6 triệu đồng mỗi homestay nếu kín phòng", chị Nhung nói.

Chính vì vậy, khi xây dựng nên Ecolodge tiêu chuẩn cao, đa dạng loại phòng, làm hòa hợp với thiên nhiên, chị Nhung cho biết đã bán dịch vụ được giá cao gấp 4 - 13 lần so với mặt bằng chung.

Hiện nay, với việc liên kết với công ty du lịch, 80% khách du lịch của chị Nhung đều đến từ đây, 20% khách còn lại được kết nối qua các công cụ quảng cáo và hầu hết mọi thời điểm, lượng khách lấp đầy phòng đều cao.

Theo chị Nhung, rất nhiều người nghĩ, đầu tư homestay thì cứ xây cho đẹp, to, hoành tráng, rồi tự nhiên khách sẽ “kéo” đến. Nhưng nhiều căn bỏ ra vài chục tỷ đồng, mà giá phòng chỉ bán được 500 - 600 nghìn đồng/đêm. Công suất thấp, chi phí cao thì tính ra làm homestay như vậy còn lỗ hơn gửi ngân hàng.

"Làm du lịch, nhất là với mô hình lưu trú nhỏ, trải nghiệm ở thực tế quan trọng hơn tất cả. Một thiết kế đẹp để chụp hình chỉ là bề nổi. Còn thiết kế bán được giá, vận hành trơn tru, giữ chân khách lâu dài, đó mới là cốt lõi. Phong cách bảo tồn văn hóa gần gũi thiên nhiên và kiến trúc địa phương sẽ phù hợp và có thương hiệu bền vững hơn", chị Nhung chia sẻ.

Bà Phạm Ngọc Ánh, chuyên gia ngành lưu trú, tư vấn Marketing cho các đơn vị lưu trú, người sáng lập chuyên trang Staymazing nhận định, đang có một làn sóng dịch chuyển trong xu hướng và tâm lý của khách du lịch mà nhiều chủ homestay còn chưa hề hay biết.

Khách du lịch đang dần tìm tới những không gian được xây dựng, thiết kế đậm bản sắc địa phương để trải nghiệm.

“Hè năm nay, sự ra đời và được yêu thích của chương trình thực tế”Gia đình Haha“đã biến bản Liền (Lào Cai) trở thành một địa điểm du lịch”vạn người mê". Gia đình anh Hà - chị Thông ở bản Liền xuất hiện trong chương trình đã thông báo kín khách hết tháng 7 dù còn chưa vào mùa đẹp nhất. Nhưng đó không chỉ là hiệu ứng từ một chương trình truyền hình, đó là một dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển trong nhu cầu của khách du lịch", bà Ánh nói.

Theo bà Ánh, từ “du lịch check-in”, nhiều người giờ đây khao khát du lịch trải nghiệm. Từ điểm danh các địa điểm “hot”, nhiều người đang tìm kiếm, tập trung vào những chuyến đi trải nghiệm và những khoảnh khắc ý nghĩa. Bên cạnh đó, từ thói quen một năm vài lần đi du lịch xa, sức hấp dẫn của các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày với khoảng cách gần đang ngày càng tăng.

Du khách giờ đây là sự pha trộn phức tạp giữa các nhu cầu: Vừa muốn khám phá những điểm đến mới lạ, vừa thích cảm giác thân thuộc, vừa muốn có lịch trình tự do, thích các gói dịch vụ tiện lợi, nhạy cảm về chi phí, cũng vừa sẵn sàng chi tiêu cho các dịch vụ gia tăng xứng đáng.

Vì vậy bà Ánh cho rằng điều này đang mở ra vô số cơ hội để bán thêm các dịch vụ, tối ưu hóa doanh thu. Sẽ đến lúc việc “chỉ bán phòng ngủ” không thể giúp homestay phát triển thêm nữa, thay vào đó, những dịch vụ trải nghiệm địa phương như cùng đồng bào làm việc, lên rừng, đi rẫy, thậm chí cắt cỏ, cấy lúa... cũng có thể “hái ra tiền”.

Tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch nhân kỉ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam vào chiều 9/7, ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn có trên 2.200 cơ sở lưu trú; 35 khu, điểm du lịch cùng hàng ngàn cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí, quà tặng lưu niệm...

Trong đó, những cơ sở lưu trú như homestay đang được ngành du lịch tỉnh tạo điều kiện để quan tâm phát triển, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, phát triển du lịch và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống riêng.

Định hướng trọng tâm trong thời gian tới, Lào Cai sẽ hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Nguồn baoxaydung.vn