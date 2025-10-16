Du lịch bền vững - hướng đi tất yếu thời hội nhập

Để ngành Du lịch hướng đến phát triển bền vững, tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều giải pháp quan trọng phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước. Với nhiều giải pháp cơ bản, trong đó tập trung vào đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; gia tăng trải nghiệm cho du khách; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp làm du lịch, năm 2025 tỉnh đặt mục tiêu đón 7,3 triệu lượt khách; doanh thu đạt 6.100 tỷ đồng.

Từ tháng 7 đến giữa tháng 9-2025, lượng khách đến Thái Nguyên ước đạt 1,7 triệu lượt. (Ảnh chụp tại vùng chè Tân Cương, xã Tân Cương).

Sở hữu gần 1.200 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; 336 lễ hội; hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể là nguồn tài nguyên vô giá cho ngành Du lịch tỉnh khai thác, phát triển. Về hạ tầng cơ sở phục vụ du khách, trên toàn tỉnh có 90 khách sạn, 649 nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đạt tiêu chuẩn, trong đó có 9 khách sạn 3 sao, 7 khách sạn 2 sao, 3 khách sạn 1 sao, 73 khách sạn đạt tiêu chuẩn.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hiện trên địa bàn tỉnh có sự hoạt động của 50 công ty lữ hành, trong đó 39 công ty lữ hành du lịch nội địa, 11 công ty lữ hành du lịch quốc tế; 283 hướng dẫn viên du lịch, gồm 64 hướng dẫn viên quốc tế, 163 hướng dẫn viên nội địa và 56 hướng dẫn viên tại điểm.

Cùng với đó là sự hoạt động tích cực của 4.700 nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Đặc biệt là có hơn 100 nhà hàng có sức phục vụ hơn 1.000 thực khách cùng thời điểm.

Ngành Du lịch Thái Nguyên đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Minh chứng là lượng khách và doanh thu hằng năm tăng. Nếu như năm 2021 Thái Nguyên đón hơn 800.000 lượt khách, thì đến năm 2024 đón gần 3,5 triệu lượt khách. Tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đón 109.000 lượt khách, đến năm 2024 đón gần 950.000 lượt khách.

Trong cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên trước đây đón hơn 15 triệu lượt khách, đạt doanh thu đạt trên 13 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Bắc Kạn trước đây đón 3,6 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 2,6 nghìn tỷ đồng. Cả 2 tỉnh trước đây đều đã khẳng định được vị thế trong làm du lịch.

Sau sáp nhập, tính từ tháng 7 đến giữa tháng 9, lượng khách đến Thái Nguyên ước đạt 1,7 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 1.600 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên là do tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp, từ đó tạo được môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là lý do cơ bản thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến Thái Nguyên đăng ký hợp tác về phát triển du lịch, dịch vụ, như: Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Đông Tam Đảo và Tuyến đường kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên của Tập đoàn T&T; Dự án khách sạn 5 sao Crown Plaza và nhà ở thương mại kết hợp phố đi bộ, phường Phan Đình Phùng, của Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam và nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cùng với cơ chế, chính sách thông thoáng là hệ thống giao thông được mở mang, kết nối giữa các khu, điểm du lịch trong, ngoài tỉnh. Từ Thái Nguyên, du khách có thể đến các tỉnh vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền xuôi. Cùng với đó là các lĩnh vực dịch vụ xã hội như viễn thông, dịch vụ vận tải công cộng, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước được quan tâm đầu tư, đáp ứng kịp thời cho ngành du lịch phát triển.

Nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập thế giới và công nghệ thông tin phát triển, Thái Nguyên đã nhanh chóng tiếp cận với du lịch 4.0. Đây có thể coi là tiền đề ngành Du lịch của tỉnh phát triển bền vững. Bởi “Du lịch thông minh” sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch, tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng là du khách, chính quyền và doanh nghiệp.

Du khách đi thuyền tham quan hồ Ba Bể, xã Ba Bể.

Hệ thống “Du lịch thông minh” được xây dựng dựa trên quan điểm lấy người dân, du khách làm trọng tâm, các ứng dụng ICT nhằm tăng tính kết nối thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác quy hoạch, điều hành các mặt hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý. Quan trọng hơn là nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Đó cũng là tiền đề hướng đến xây dựng “Du lịch thông minh”, đồng thời hướng Thái Nguyên tiến tới mô hình đô thị thông minh, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Giải pháp phát triển “Du lịch thông minh” là xu hướng phát triển chung của xã hội, bởi mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan tới du lịch. Du khách sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí và dễ dàng tiếp cận được những dịch vụ tốt nhất; doanh nghiệp làm du lịch sẽ tạo thêm nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh, quảng bá, góp phần tăng doanh thu.

Để phát triển bền vững, xứng tầm, tỉnh đề ra nhiều nhóm giải pháp như: Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, hình ảnh địa phương; phát triển thêm các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng cao, khác biệt, có giá trị gia tăng, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa trà, văn hóa lễ hội, hình thành và khai thác các mô hình phố đêm, chợ đêm, ẩm thực đêm...

Dựa vào các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và môi trường tự nhiên, tỉnh Thái Nguyên từng bước hướng đến phát triển du lịch xanh. Coi đó là giải pháp “sâu rễ bền gốc” cho ngành Du lịch phát triển bền vững, đạt được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Nguồn baothainguyen.vn