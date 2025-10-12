Hướng tới trung tâm du lịch xanh quốc tế

Ngày càng nhiều du khách ý thức rõ tác động đến môi trường, nên có xu hướng lựa chọn du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên. Vì vậy, Lâm Đồng ưu tiên phát triển du lịch xanh, vừa bảo vệ môi trường vừa gìn giữ văn hóa và thiên nhiên...

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tháng trải nghiệm điểm đến Du lịch Lâm Đồng năm 2025 trao bảng vàng tri ân cho các đơn vị tài trợ.

Phát huy thế mạnh du lịch xanh

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong thời gian qua, du lịch tiếp tục được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Thương hiệu, sản phẩm “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, “Festival Hoa Đà Lạt”, “Bình Thuận - biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, “Du lịch Bình Thuận - trải nghiệm bất tận”, chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn cồng chiêng, du lịch gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, du lịch thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng... đã góp phần giúp lượng khách, doanh thu hoạt động du lịch tăng mạnh. Qua đó thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng tác động tiêu cực, du lịch xanh là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu cũng như Việt Nam. Lâm Đồng tự hào sở hữu cảnh quan đa dạng, gần gũi thiên nhiên cùng nhiều công trình kiến trúc nổi bật mang nét đặc trưng riêng. Ngành du lịch không tách rời mà gắn liền với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đồng thời khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Tại nhiều địa phương, các dòng sản phẩm chủ đạo đang được định hướng theo hướng du lịch “xanh”, kết hợp trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa đặc sắc và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.

Du khách thích thú với hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu du lịch phát triển theo hướng xanh, được trao giải thưởng về du lịch bền vững và thân thiện môi trường. Đồng thời, hàng trăm cơ sở dịch vụ cũng đã được công nhận đạt tiêu chí du lịch xanh. "Những vinh danh này khẳng định định hướng cốt lõi của Lâm Đồng là phát triển du lịch xanh, với phương châm không chỉ bảo vệ môi trường, phát huy giá trị hệ sinh thái mà còn hướng tới tăng trưởng bền vững. Tỉnh chú trọng xây dựng chiến lược phát triển, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các khu, điểm và sản phẩm du lịch chất lượng cao, an toàn, đa dạng và bền vững", ông Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm.

Nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, cùng các trải nghiệm biển thơ mộng, du lịch khám phá, mạo hiểm và chữa lành, Lâm Đồng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Điều này góp phần tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách và doanh thu. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ước đón gần 78,7 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế khoảng 3,248 triệu lượt (chiếm 4,13%). Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch hằng năm đạt 24,44%.

Lâm Đồng trở thành điểm đến của nhiều giải đấu thể thao, thu hút lượng du khách rất lớn

Đột phá phát triển du lịch mang tầm quốc tế

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, để khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh văn hóa và phát triển du lịch xanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh sẽ tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, các cấp, các ngành trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc. Qua đó hướng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững, xanh, sạch, thân thiện và an toàn...

Song song đó, định hướng phát triển du lịch của tỉnh phải gắn với các trục phát triển đô thị. Cụ thể, trục trung tâm tập trung phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các loại hình hội nghị, hội thảo chất lượng cao. Trục phía Đông Nam ưu tiên du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, du lịch hội nghị - hội thảo, chăm sóc sức khỏe (MICE & Wellness), cùng du lịch nông nghiệp, sinh thái rừng - biển - đồi cát và du lịch cộng đồng. Trong khi đó, trục phía Tây tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá và trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống của dân tộc K’ho trên đỉnh Lang Biang

Lâm Đồng có lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa và bề dày văn hóa đặc sắc. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh trở thành trung tâm du lịch xanh - văn minh - hiện đại. Ngành du lịch cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung vào số hóa di sản văn hóa, thiết kế tour tham quan trực tuyến 3D và xây dựng hệ thống thuyết minh tự động. Các cấp chính quyền cần triển khai giải pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống chứng nhận du lịch xanh. Song song đó, đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng các mô hình và cơ sở đạt tiêu chí xanh để lan tỏa, khuyến khích việc tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách...

Điều này khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện và bền vững của Lâm Đồng. Bởi du lịch xanh không chỉ mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế Lâm Đồng mà còn lan tỏa thông điệp về một điểm đến an toàn, thân thiện, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa quyện.

Nguồn baolamdong.vn