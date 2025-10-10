Khát vọng vươn xa từ du lịch xanh, sinh thái

Ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, Cà Mau không chỉ ghi dấu bằng vị thế địa lý độc đáo mà còn bằng khát vọng trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của Việt Nam. Từ rừng ngập mặn trù phú, những cánh rừng tràm huyền thoại đến nền văn hoá đậm chất Nam Bộ, Cà Mau đang từng bước hiện thực hoá mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững và vươn tầm quốc gia.

Dấu ấn đất cuối trời

Trong 5 năm qua, du lịch Cà Mau đã thu hút gần 30 triệu lượt khách, trong đó có gần 390 ngàn lượt khách quốc tế, đem về doanh thu hơn 30.600 tỷ đồng. Con số này minh chứng sức hút mạnh mẽ của vùng đất cực Nam, nơi sở hữu 12 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận.

Du khách check-in tại Mũi Cà Mau - điểm đến thiêng liêng ở cực Nam Tổ quốc.

Những thương hiệu nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia như Khu Du lịch Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, hòn Đá Bạc, đầm Thị Tường, Khu Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu Lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu... ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến rộng rãi.

Du lịch cộng đồng cũng phát triển mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm chân thực, gần gũi cho du khách. Từ những đầm tôm, rừng đước đến bữa cơm dân dã miệt vườn, tất cả góp phần lan toả hình ảnh miền đất cuối trời Tổ quốc đầy bản sắc.

Du lịch cộng đồng Cà Mau mang đến trải nghiệm gần gũi, chân thực cho du khách.

Tại các cuộc họp bàn về mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh rằng, du lịch là một trong những trụ cột kinh tế, phải phát triển theo hướng bền vững, lấy tài nguyên thiên nhiên và văn hoá bản địa làm nền tảng, hướng đến xanh - sinh thái - đặc thù, gắn với chiến lược vươn ra quốc tế.

Du lịch xanh - Sức hút của cực Nam

Trên bình diện quốc gia, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết số 82/NQ-CP (năm 2023) nhấn mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, thiên nhiên. Quan điểm phát triển du lịch không đánh đổi môi trường mà gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá, nhằm tạo ra thương hiệu du lịch xanh của Việt Nam, là chủ trương nhất quán, được thể hiện qua các chỉ đạo, định hướng phát triển du lịch bền vững, chú trọng yếu tố văn hoá và môi trường tại các điểm đến.

Cà Mau được xem là “mắt xích chiến lược”, không nơi nào có hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, đa dạng sinh học đặc hữu như Cà Mau. Rừng tràm U Minh Hạ gắn với huyền thoại văn hoá - lịch sử đặc sắc là một tài nguyên độc đáo mà Cà Mau đang khai thác đúng hướng để trở thành trung tâm du lịch sinh thái - trải nghiệm trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Rừng ngập mặn Cà Mau nhìn từ trên cao - biểu tượng xanh của du lịch sinh thái nơi cực Nam Tổ quốc.

Tỉnh cũng đã kêu gọi doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư hạ tầng, xây dựng hệ thống du lịch thông minh, tổ chức các sự kiện văn hoá - thể thao quốc tế, đồng thời phát huy di sản đờn ca tài tử Nam Bộ, “bản sắc hồn cốt” của miền sông nước.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau diễn ra ngày 9/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vui mừng tin tưởng Cà Mau sẽ có bước đột phá phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh: Với 3 mặt giáp biển và Mũi Cà Mau - nơi mà mỗi người Việt Nam và mỗi du khách quốc tế đều muốn đặt chân đến, Cà Mau nắm trong tay lợi thế để vươn tầm quốc tế. Và Cà Mau đang từng bước hiện thực hoá mục tiêu này.

Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ: Phát triển du lịch phải gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là “chìa khoá kép” để ngành bứt phá, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tốc độ tăng trưởng hai con số.

Mô hình tôm - rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Theo định hướng, tỉnh tập trung đầu tư các khu du lịch trọng điểm tầm cỡ quốc gia như Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, đầm Thị Tường, Khu Du lịch Nhà Mát, không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng thương hiệu của du lịch Cà Mau.

Song song, sản phẩm đặc thù được phát triển: du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch điện gió và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trục cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra nhiều cơ hội cho hành trình trải nghiệm xuyên vùng, kết nối đồng bằng với biển cuối trời.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua xã Trí Phải đang được đẩy nhanh tiến độ, mở ra cơ hội kết nối và phát triển du lịch xanh, sinh thái nơi cực Nam Tổ quốc.

Chuyên gia du lịch đồng bằng sông Cửu Long, ThS Phan Đình Huê nhận định: “Du lịch Cà Mau đang phát triển đúng hướng, sôi động và hiệu quả, nhất là khi hợp nhất hai tỉnh. Cà Mau có lợi thế nổi trội, khác biệt và hoàn toàn có thể trở thành cực trọng điểm du lịch của toàn vùng”.

Cà Mau không chỉ làm du lịch cho mình mà còn góp phần định hình thương hiệu quốc gia. Với lợi thế sinh thái đặc thù, văn hoá Nam Bộ đậm đà và vị trí chiến lược, Cà Mau đủ sức trở thành điểm hẹn của bạn bè bốn phương. “Tổ quốc tôi như một con tàu/Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau”, vùng đất cực Nam đang mang trên vai sứ mệnh vươn ra biển lớn. Du lịch xanh, sinh thái không chỉ là hướng đi mà là con đường dài hạn để biến tiềm năng thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực.

Điện gió ven biển Cà Mau - sản phẩm du lịch mới gắn với năng lượng xanh.

Minh chứng rõ nhất, hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9 và nhằm tạo dấu ấn trong chiến lược quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch bền vững, Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hấp dẫn từ ngày 26-30/9 với chủ đề “Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng khẳng định, với khát vọng đưa du lịch Cà Mau cất cánh, sự kiện sẽ thành công và góp phần xây dựng Cà Mau trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Nguồn baocamau.vn