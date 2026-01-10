Điện Biên đổi mới cách làm du lịch, tạo bứt phá cho năm 2026

Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô, sáng tạo và giàu bản sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia; cho thấy quyết tâm đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 1,6 triệu lượt du khách trong năm nay.

Trong khuôn khổ các hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2025–2026, Lễ hội đua thuyền đuôi én phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ngoài nội dung thi đấu chính là đua thuyền đuôi én truyền thống, còn có các hoạt động đua thuyền kayak, kéo co, các trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực dân tộc, không gian văn hóa dân tộc Thái – Mông, chợ đêm Mường Lay... cùng các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng và du lịch lòng hồ.

Việc xác lập kỷ lục Việt Nam vòng xoè “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà giang” đã ghi dấu cho nỗ lực đổi mới của du lịch Điện Biên.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao xác lập kỷ lục vòng xoè “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà giang” cho UBND phường Mường Lay, ghi nhận vòng xoè có số người tham gia đông nhất từ trước đến nay, với hơn 10.000 người là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Màn đồng diễn kéo dài 6,5 km, bắt đầu từ cầu cơ khí Nậm Cản, đi qua bản Mo, bản Ổ, kết nối tỉnh lộ 142 và tuyến đường mặt hồ. Dòng người nối tiếp nhau tựa như dải lụa rực rỡ, uốn lượn bên dòng Đà giang.

Ông Lò Minh Chiều, người dân bản Đớ, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên phấn khởi chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mà phường Mường Lay sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp, tổ chức vũ điệu đoàn kết để ghi nhận những đóng góp của bà con. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng, đến để góp một phần nhỏ của mình vào cùng với cái chung của phường. Chúng tôi rất tự hào".

Việc xác lập kỷ lục Việt Nam vòng xoè “Vũ điệu đoàn kết bên dòng Đà giang” đã ghi dấu một sự kiện văn hóa đặc sắc, khẳng định sức mạnh cộng đồng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của nhân dân phường Mường Lay, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Điện Biên năng động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động văn hóa du lịch.

Đảo Hoa Anh Đào tại xã Mường Phăng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du lịch Điện Biên đầu năm mới.

Ngoài không khí lễ hội, những ngày đầu năm mới 2026, nhiều du khách cũng chọn du xuân, tìm hiểu truyền thống cách mạng tại mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Các điểm di tích và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo gia đình, du khách tham quan.

Ông Nguyễn Công Bình, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi là đoàn khách từ dưới Hà Nội lên, chủ yếu là các anh em, con cháu ở trong một gia đình, có cả cháu nhỏ ở bên Australia mới về. Nhân dịp đầu năm mới năm 2026, gia đình cũng muốn đi tham quan du lịch và đã chọn cho các cháu đi lên Điện Biên. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và các cháu cũng biết lịch sử mà ông các cháu, có cụ các cháu nữa cũng đã từng là những chiến sĩ Điện Biên với vai trò pháo binh".

Trước nhu cầu tham quan tăng cao, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chủ động chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, chỉnh trang cảnh quan và tạo thêm các điểm check-in phục vụ du khách.

Bà Hoàng Thị Thao - Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nói: "Xác định dịp nghỉ lễ dài ngày nên Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch phân công viên chức và người lao động trực đón khách trong dịp lễ. Đặc biệt là cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và tạo các điểm check in để cho du khách đến tham quan bảo tàng nói riêng, đến với Điện Biên nói chung có những khung hình đẹp, tạo điểm nhấn khi đến với Điện Biên Phủ. Trong những ngày đầu năm mới, bảo tàng đã đón một lượng khách rất lớn đến tham quan và trải nghiệm".

Hàng nghìn cây hoa anh đào bung nở, tạo nên khung cảnh mùa xuân yên bình, tươi đẹp.

Không chỉ du lịch lịch sử, du lịch sinh thái trải nghiệm cũng ghi nhận sức hút lớn. Những ngày đầu năm 2026, đảo Hoa Anh Đào tại xã Mường Phăng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn. Trên diện tích hơn 5 ha, hàng nghìn cây hoa anh đào bung nở, tạo nên khung cảnh mùa xuân yên bình giữa lòng hồ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Chị Hà Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội nói: "Đây là lần đầu tiên em đến Điện Biên và đến với đảo Hoa Anh Đào. Em thấy khung cảnh ở đây rất đẹp, rất thơ mộng, có núi, có hồ rồi có vườn hoa rất đẹp. Em nghĩ đây là một địa điểm thích hợp khi mà mọi người đến Điện Biên để du xuân đầu năm".

Theo thống kê, từ đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động và nhiều điểm đến mới, Điện Biên đã đón lượng du khách tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Ông Trần Hải Hà - quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định: "Tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đang quyết tâm chính trị cao nhất để hiện thực hóa, cụ thể hóa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đó là ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đây là bước khởi đầu cũng như bước tạo đà để chúng tôi tiếp tục tự tin hơn, triển khai các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng du lịch của tỉnh. Sở sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành các nghị quyết, các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch và sẽ chủ động rà soát lại các sản phẩm du lịch, các tuyến du lịch hiện có để tiến hành đổi mới một cách toàn diện".

Những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới cho thấy hiệu quả rõ nét của việc gắn tổ chức sự kiện với quảng bá điểm đến. Đồng thời chú trọng đổi mới sản phẩm và nâng cao trải nghiệm du lịch. Đây chính là nền tảng quan trọng để Điện Biên tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

