Hà Nội giới thiệu loạt sản phẩm du lịch mới gắn di sản, làng nghề với OCOP

Thực hiện các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội về phát triển văn hóa, kích cầu du lịch và phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản thông tin, giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới cùng các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch đến Thủ đô.

Tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân

Theo Sở Du lịch Hà Nội, việc xây dựng và công bố các sản phẩm du lịch mới nhằm góp phần chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời lan tỏa, phát huy giá trị di sản, di tích và làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện và dự kiến công bố trong tháng 9-2025 bốn nhóm sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với di sản, di tích và làng nghề.

Thứ nhất là tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội – Điểm về nguồn cội”. Đây là tuyến du lịch đầu tiên được công bố trong kế hoạch phát triển hệ thống các tuyến du lịch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực ngoại thành và các địa phương trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng. Tuyến du lịch này kết nối các điểm đến tiêu biểu như Đình Nội Bình Đà, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu và làng nghề dệt Phùng Xá, mang đến cho du khách hành trình khám phá không gian văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Bên cạnh các điểm chính, tuyến còn có khả năng kết nối với nhiều điểm đến khác như làng nghề Nón Chuông, chùa Bối Khê, làng cổ Cự Đà, chùa Hương, các làng nghề truyền thống và điểm trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái.

Thứ hai là tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội” với chủ đề “Tinh hoa làng nghề Việt”, dự kiến công bố trong tháng 9/2025. Tuyến du lịch này kết nối khu vực phía Nam Hà Nội, đưa du khách khám phá các giá trị văn hóa, nghệ thuật và lịch sử thông qua các làng nghề tiêu biểu như làng Ngâu, làng Phúc Am và làng Cựu. Du khách có cơ hội trải nghiệm các hoạt động thủ công truyền thống, không gian văn hóa làng, ẩm thực địa phương và các sản phẩm OCOP, đồng thời có thể kết nối tham quan các làng nghề sơn mài, khảm trai, may comple và khu du lịch sinh thái trong khu vực.

Thứ ba là sản phẩm du lịch “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ. Đây là hành trình trải nghiệm gắn với các giá trị di sản, di tích, tôn vinh truyền thống hiếu học và nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Sản phẩm du lịch này đưa du khách tìm hiểu dấu ấn văn hóa – giáo dục từ Thăng Long xưa, Văn Miếu đến đền Văn Hiến, qua đó làm nổi bật những giá trị cốt lõi của văn hóa, lịch sử và tinh thần hiếu học của dân tộc.

Thứ tư là sản phẩm du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu” tại xã Phúc Thọ. Chương trình du lịch này hướng tới khai thác giá trị nông thôn mới gắn với cảnh quan làng quê, vườn hoa, cây cảnh, sinh hoạt cộng đồng và các phong tục tập quán truyền thống của xứ Đoài. Du khách được trải nghiệm không gian đồng quê thanh bình, các hoạt động nông nghiệp, lễ hội làng và đời sống văn hóa đặc trưng của vùng nông thôn Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả hoạt động kích cầu du lịch năm 2025 theo phát động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời duy trì và phát triển bền vững các sản phẩm du lịch nêu trên, Sở Du lịch Hà Nội đề nghị Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tăng cường tuyên truyền, giới thiệu bốn sản phẩm du lịch mới trên các nền tảng truyền thông của đơn vị; chủ động xây dựng, tổ chức các chương trình du lịch kết nối với các điểm đến trong các tuyến du lịch đã được giới thiệu.

Cùng với đó, các doanh nghiệp lữ hành được khuyến khích khảo sát, lựa chọn các điểm OCOP phù hợp để kết hợp vào tour, tuyến du lịch, giới thiệu cho du khách mua sắm, làm quà tặng, quà lưu niệm, qua đó góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn Thủ đô. Danh sách 35 điểm OCOP đã được đánh giá, phân hạng và giới thiệu do Sở Công Thương Hà Nội cung cấp được gửi kèm theo văn bản của Sở Du lịch Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Thủ đô trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

