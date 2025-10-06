Ðồi cát Trinh nữ - vẻ đẹp hùng vĩ từ thiên nhiên

Cách trung tâm phường Phan Thiết khoảng 60 km về phía Bắc, Bàu Trắng là một thắng cảnh hùng vĩ, nên thơ do thiên nhiên ban tặng từ hàng ngàn năm qua. Bàu Trắng thuộc xã Hòa Thắng với quang cảnh đẹp như tranh vẽ lẫn địa hình hiếm nơi nào có, đã trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động thể dục, thể thao, du lịch khám phá.

Đồi cát Trinh nữ

Phía Đông Nam Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp hùng vĩ, hiếm có về địa hình đồi cát và cồn cát ven biển như những “tiểu sa mạc”, là điều kiện thuận lợi cho phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm trên cát. Với những dải cát khổng lồ luôn thay đổi hình dáng và màu sắc theo chiều gió, thời tiết thích hợp cho những người yêu thích các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, leo đồi cát, trượt cát thì Đồi cát Trinh nữ (Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng) với những dải cát trắng phau, kéo dài lại thích hợp với những loại hình du lịch độc đáo, mới lạ như: cưỡi lạc đà ngắm hoàng hôn trên “tiểu sa mạc”, chạy xe jeep, trình diễn diều, đua xe địa hình trên cát... Những đồi cát này thường khiến du khách dễ dàng liên tưởng tới sa mạc Sahara ở châu Phi khô cằn, với bốn bề là những đồi cát hoang vu, mênh mông.

Là nơi lý tưởng cho các hoạt động thể thao, khám phá

Với địa hình, địa thế và cảnh đẹp có một không hai, Bàu Trắng đã lọt vào Top 100 Điểm đến ấn tượng Việt Nam năm 2013; Điểm đến được ưa thích ASEAN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2014 và Top 100 Điểm du lịch được yêu thích khu vực phía Nam năm 2016; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 2019... Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Bàu Trắng không ngừng tăng lên và trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến với du lịch Lâm Đồng.

Thu hút nhiều du khách

Nguồn baolamdong.vn