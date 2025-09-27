Nâng tầm ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm qua, lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Phát triển du lịch theo hướng “giảm lượng, tăng chất”, trở thành một trong những trung tâm du lịch xanh, du lịch bền vững hàng đầu của cả nước, đóng vai trò cửa ngõ hợp tác, kết nối du lịch với khu vực và thế giới theo hướng tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh tế đêm, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa đang được Quảng Ninh tập trung thực hiện giai đoạn tới.

Là địa phương sở hữu đa dạng điểm đến đặc sắc, hấp dẫn với du lịch biển đảo, văn hoá tâm linh, vùng cao, biên giới, du lịch làng quê, cộng đồng..., cùng phong phú về các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đẳng cấp quốc tế, nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, Quảng Ninh luôn là địa danh được du khách trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn cho những chuyến đi tham quan.

Trong đó, Quảng Ninh tiếp tục định vị, phát huy giá trị thương hiệu du lịch Hạ Long - Quảng Ninh gắn với Di sản - Kỳ quan Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới góp phần tăng cường liên kết vùng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng. Cùng với đó, từng bước phát huy giá trị Vịnh Bái Tử Long, vùng biển đảo Vân Đồn - Cô Tô; tập trung làm mới các sản phẩm du lịch truyền thống, xây dựng, đưa vào khai thác các sản phẩm mới, đặc sắc như du thuyền, các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu, đẳng cấp quốc tế.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đặt ra cho giai đoạn mới, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến bốn mùa, quyết tâm đưa ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá, giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trụ cột tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên kết tổ chức nhiều sự kiện chính trị, du lịch, văn hóa, giải trí, thể thao, lễ hội tầm quốc gia, quốc tế, tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ Quảng Ninh - Điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp.

Cơ sở hạ tầng du lịch không ngừng được Quảng Ninh đầu tư, nâng cấp, phát triển, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.700 cơ sở lưu trú với gần 40.000 phòng. Trong đó có 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, 28 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao...

Với việc định vị rõ ràng cho ngành Du lịch, khai thác hiệu quả điểm đến, đầu tư bài bản, đồng bộ, hiện đại về hạ tầng du lịch, giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đón trên 70,5 triệu lượt du khách (trong đó có 10,8 triệu lượt khách quốc tế), gấp 1,32 lần so với giai đoạn 2016-2020; tăng trưởng bình quân đạt 17,8%/năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 160.000 tỷ đồng, gấp 1,58 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh xác định ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung phát triển du lịch theo hướng “giảm lượng, tăng chất” để nâng tầm du lịch Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.

Quảng Ninh đẩy mạnh liên kết vùng để trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, an toàn, hấp dẫn; xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, với nhiều sản phẩm mới độc đáo, chất lượng cao, đẳng cấp, thương hiệu quốc tế, gắn với thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tập trung xây dựng, nâng tầm giá trị Di sản - Kỳ quan Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; phối hợp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; phát triển du lịch khu vực Vịnh Bái Tử Long, khu du lịch quốc gia Trà Cổ; xây dựng Vân Đồn - Cô Tô thành khu du lịch hàng đầu quốc gia.

Đặc biệt, Quảng Ninh phát triển du lịch gắn với các khu kinh tế ven biển, đô thị biển - ven biển, phát huy hiệu quả các khu kinh tế, vùng du lịch Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch di sản thiên nhiên biển đảo có tầm quốc tế. Phát huy vai trò của các di sản, di tích văn hóa truyền thống để từng bước xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng, điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản, văn hóa khu vực châu Á và thế giới.

