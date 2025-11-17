Khai mạc chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/11, tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm II – trực thuộc Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025. Đây là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ trẻ em bị dị tật, khiếm khuyết cơ thể được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Chương trình năm nay quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Mắt Trung ương; cùng với các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn giúp đảm bảo quá trình hội chẩn, phẫu thuật được thực hiện đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phát biểu khai mạc chương trình.

Theo kế hoạch, khoảng 100 trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi sẽ được phẫu thuật từ ngày 17 đến 21/11 tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và từ ngày 24 đến 28/11 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đón bệnh nhi đến khám sàng lọc.

Các trường hợp được tiếp nhận thuộc nhiều nhóm dị tật khác nhau như: dị tật vùng mặt (sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng mũi, rách mép...); di chứng sau bỏng gây biến dạng cơ thể; khuyết tật vận động (dính ngón, thừa ngón, cong vẹo cột sống, trật khớp háng bẩm sinh...); khuyết tật tai, mắt; khuyết tật vùng sinh dục – hậu môn và một số khối u lành tính. Mỗi ca bệnh sẽ được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp hội chẩn để đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Các bác sĩ khám sàng lọc, lập hồ sơ và tổ chức hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhi.

Ngay sau lễ khai mạc, các y bác sĩ đã bắt đầu triển khai khám sàng lọc, lập hồ sơ và tổ chức hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhi. Nhiều trường hợp được can thiệp ngay trong đợt này, giúp trẻ có cơ hội phục hồi chức năng, giảm khiếm khuyết bẩm sinh và cải thiện khả năng vận động, giao tiếp. Ngay trong ngày khai mạc, có 135 trẻ đã được sàng lọc từ các đợt khám trước đó tại Trung tâm y tế các khu vực trong tỉnh và thêm nhiều trường hợp trẻ em được khám sàng lọc tại Bệnh viên Đa khoa Hoà Bình được các bác sỹ khám, hội chuẩn và chỉ định phẫu thuật, điều trị.

Các bác sĩ khám sàng lọc, lập hồ sơ và tổ chức hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhi.

Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực, không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí, hiện đại. Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ bác sĩ của tỉnh được trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận các kỹ thuật mới từ chuyên gia tuyến Trung ương, từng bước nâng cao trình độ và chất lượng khám chữa bệnh.

Các bệnh nhi nhận quà tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Thuộc tập đoàn Vingroup).

Chương trình nhận được sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Thuộc tập đoàn Vingroup) và sự đồng hành của nhiều tổ chức, nhà hảo tâm, qua đó tạo nguồn lực vững chắc giúp duy trì hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Những kết quả đạt được từ chương trình kỳ vọng sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và cơ hội mới cho các em nhỏ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Duyên