Khai trương trụ sở mới của phòng giao dịch Lương Sơn Viettinbank chi nhánh Hoà Bình

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một NHTM lớn trong hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

VietinBank Hòa Bình là đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, được thành lập từ tháng 11/2007, sau gần 20 năm hoạt động đã và đang khẳng định được uy tín đối với các ngành, các cấp và Quý khách hàng/đối tác, đến nay VietinBank Hòa Bình có tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Phòng giao dịch Lương Sơn là một trong bốn phòng giao dịch thuộc VietinBank Hòa Bình, được thành lập từ tháng 10/2021, sau gần 5 năm hoạt động đến hiện tại có số lượng hơn 10.000 khách hàng với quy mô nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đạt gần 1.000 tỷ đồng, cung cấp đầy đủ sản phẩm và dịch vụ của một Ngân hàng thương mại hiện đại cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; uy tín, vị thế của VietinBank trên địa bàn ngày một phát triển và được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình/cá nhân trong và ngoài tỉnh tin tưởng, hợp tác và ủng hộ.

Với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ mới và địa phương trong năm 2026 và những năm tới, yêu cầu đòi hỏi phát triển các dịch vụ về tài chính, tín dụng ngân hàng là hết sức cần thiết, việc thay đổi địa điểm giao dịch và đưa vào hoạt động trụ sở mới của PGD Lương Sơn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển mạng lưới của VietinBank Hòa Bình.

Đây không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VietinBank trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng đến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; Không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Trụ sở mới của PGD Lương Sơn được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, tạo môi trường giao dịch thuận tiện, văn minh và thân thiện. Vietinbank Hoà Bình tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng quan trọng để PGD Lương Sơn phát huy hiệu quả hoạt động, tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu VietinBank trên địa bàn.

VietinBank Hòa Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các phòng chức năng Ngân hàng Nhà nước tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành; sự đồng hành, tin tưởng của quý khách hàng, đối tác trong suốt thời gian qua. Đó chính là nguồn động viên to lớn để Vietinbank Hoà Bình tiếp tục nỗ lực và phát triển trong thời gian tới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển của PGD Lương Sơn và phục vụ hiệu quả nhu cầu của khách hàng trên địa bàn.

VIETINBANK NÂNG GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG