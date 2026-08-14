Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Tề Lỗ về việc Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ năm 2026.

UBND xã Tề Lỗ thông báo tuyển dụng Viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ, thuộc UBND xã Tề Lỗ như sau:

A. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

I. Kế hoạch số lượng người làm việc là viên chức được duyệt: 09 người.

II. Số lượng người làm việc là viên chức có mặt đến 30/7/2026: 01 người.

III. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Tiếp nhận vào làm viên chức thông qua kiểm tra, sát hạch: 04 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (bậc 3): 01 người.

+ Vị trí việc làm Quản lý dự án (bậc 3): 01 người.

+ Vị trí việc làm Tài nguyên, Môi trường, Đô thị (bậc 3): 02 người.

2. Thi tuyển: 02 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Quản lý dự án (bậc 3): 01 người.

+ Vị trí việc làm Kế toán (bậc 3): 01 người

B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có 01 quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch;

+ Đang cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực đối với các ngành, nghề đặc thù;

+ Có đăng ký dự tuyển;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

+ Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

- Không thuộc một trong các trường hợp:

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm

2.1. Phó Giám đốc (bậc 3): Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng công trình, Quản lý đất đai, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý kinh tế;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên;

- Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, Định giá, Giám sát hạng II trở lên;

- Có trình độ chính trị Trung cấp trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính trở lên.

- Có thời gian đảm nhận nhiệm vụ cấp trưởng bộ phận chuyên môn thuộc các Ban Quản lý dự án và tương đương ít nhất là 1 năm (12 tháng) và thời gian giữ bậc nghề nghiệp theo quy định; nếu không liên tục thì được cộng dồn (có Quyết định hoặc Thông báo giao nhiệm vụ để minh chứng).

2.2. Quản lý dự án (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng công trình, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý kinh tế, Giao thông, Thủy lợi, Kỹ thuật công trình, Xây dựng cầu đường, Hạ tầng kỹ thuật.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên.

2.3. Tài Nguyên, Môi trường, Đô thị (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý đất đai, Giao thông, hạ tầng kỹ thuật, Địa chất công trình.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên.

2.4 Kế toán (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên.

(Có biểu chi tiết tại Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 14/8/2026 đăng tải trên trang https://telo.phutho.gov.vn và niêm yết tại trụ sở UBND xã Tề Lỗ, Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ)

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày trong tuần, từ 13h30 phút ngày 14/8/2026 đến hết 17h00 phút ngày 20/8/2026.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào giờ hành chính các ngày trong tuần, từ 13h30 phút ngày 14/8/2026 đến hết 17h00 phút ngày 13/9/2026.

Địa điểm tiếp nhận: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Văn hoá – Xã hội xã Tề Lỗ; địa chỉ thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ.

(Đối với trường hợp hồ sơ nộp theo đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu đến của bưu điện)./.

1. Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Ban Tề Lỗ (12-8) bản sửa.signed.signed.pdf

2. Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ năm 2026.pdf