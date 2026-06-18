Khám phá bãi biển có kiến tạo địa chất độc đáo bậc nhất miền trung

Bãi biển Cổ Thạch (tỉnh Lâm Đồng) sở hữu bãi đá bảy màu mang giá trị địa chất độc đáo cùng nhịp sống vạn chài hiền hòa, tĩnh lặng. Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến ngắn ngày, tránh xa khói bụi đô thị và tận mắt quan sát rạn đá cổ triệu năm tuổi, hãy xếp Cổ Thạch vào lịch trình xê dịch sắp tới.

Bãi biển Cổ Thạch với bờ biển trải đá 7 màu tự nhiên.

Bờ biển Cổ Thạch (cách thành phố Phan Thiết khoảng 100km về phía Bắc) trải dài với đường cong mềm mại, ôm trọn lấy làn nước xanh bao la.

Nhìn từ không trung, dải bờ biển hiện lên với vẻ hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi quá trình bê tông hóa, giữ trọn vẹn hơi thở tự nhiên của biển trời Nam Trung Bộ.

Điểm nhấn làm nên “thương hiệu” của vùng biển này chính là bãi đá cuội 7 màu - kiệt tác địa chất hiếm có.

Trải qua sự bào mòn miệt mài của sóng và gió qua hàng ngàn năm, những viên đá nơi đây mang đủ hình dáng nhẵn thín cùng vô số sắc độ từ nâu, vàng, tím đến xanh lục.

Hiện tượng địa chất độc đáo này không chỉ là một kho báu tự nhiên mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, tạo ra những khung hình nhiếp ảnh nghệ thuật mang tính biểu tượng.

Nằm xen kẽ giữa bãi cuội là những tảng đá lớn, tạo thương hiệu “Cổ Thạch” mang hình thù kỳ vĩ.

Những tảng đá được thiên nhiên sắp xếp tạo thành những lối đi nhỏ, vừa vặn để du khách có thể đi lại trên bề mặt đá bằng phẳng.

Vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, nước biển rút tạo nên một cảnh quan vô cùng nên thơ ở bờ đá.

Thời gian gần đây, bãi biển này đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách và nhân dân vùng lân cận.

Vào dịp cuối tuần, hàng nghìn người đổ về để tận hưởng cảnh quan kỳ bí và làn nước trong xanh.

Bên cạnh đó, làng chài nằm sát bờ biển cũng đã chuyển mình trở thành những nhà hàng độc đáo, phục vụ nhiều món ẩm thực, hải sản tươi ngon.

Những món ăn được chế biến hấp dẫn tại biển Cổ Thạch.

Những món ăn được chế biến hấp dẫn tại biển Cổ Thạch.

Theo nhandan.vn