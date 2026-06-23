Khánh Hòa tổ chức Festival Biển 2026, kỳ vọng đón 800.000 lượt khách

Hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, địa phương kỳ vọng thu hút tới 800.000 lượt khách.

Chiều 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Sự kiện do UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17/7 đến 19/7 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trong tỉnh. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival kéo dài từ ngày 10/7 đến 10/8.

Điểm nhấn của Festival là 3 chương trình chính diễn ra liên tục trong 3 ngày. Trong đó, lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 17/7 tại Quảng trường 2 Tháng 4, được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ AR Realtime, trình chiếu 3D Mapping, kết hợp pháo hoa tầm thấp và tầm cao.

Tiếp đó, lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch diễn ra lúc 17h ngày 18/7 trên tuyến đường Trần Phú, tạo không gian lễ hội sôi động, đậm bản sắc biển đảo. Festival khép lại bằng lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội quốc tế “Unite the Continents” vào lúc 20h ngày 19/7.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ có hơn 40 hoạt động đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Đức Phúc... sẽ tham gia biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, với hơn 40 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, Festival dự kiến thu hút khoảng 600.000-800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Ngoài các chương trình chính, Festival Biển Khánh Hòa 2026 còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa; Chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”; Lễ hội Áo dài Việt Nam; Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương Khánh Hòa; Lễ hội Trái cây Lâm Sơn; các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều giải thể thao cũng được tổ chức trong khuôn khổ Festival như đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, chạy địa hình, golf và bóng đá bãi biển.

Thông qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến “an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”, tôn vinh giá trị văn hóa, thiên nhiên biển đảo. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới đưa Festival Biển Khánh Hòa trở thành sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm vóc quốc tế.

Theo vietnamnet