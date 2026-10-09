Khảo sát, lấy ý kiến tham gia về các dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến đóng góp đối với 4 dự thảo luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, gồm: Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ĐBQH khóa XVI chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ĐBQH khóa XVI chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật. Với phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến nhiều mặt đời sống, việc sửa đổi các đạo luật trên là cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm tính nghiêm minh, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, các dự thảo đều thể hiện tư duy đổi mới, lấy người dân và trẻ em làm trung tâm, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Các đại biểu góp ý vào các dự thảo luật.

Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các đại biểu đồng tình với các quy định mới mang tính đột phá như tố tụng điện tử, giám sát điện tử, phiên tòa trực tuyến và thủ tục đối với trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt.

Các đại biểu nhấn mạnh: Việc sửa đổi không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng mà phải kiểm soát hiệu quả quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Các ý kiến đề nghị phân định rõ chức năng giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra, bảo đảm Viện kiểm sát thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát nhưng không làm thay hoạt động điều tra.

Các đại biểu cũng góp ý cần làm rõ thẩm quyền của Công an cấp xã, phường, đặc khu trong tiếp nhận, xác minh ban đầu nguồn tin về tội phạm.

Đặc biệt, cần hoàn thiện quy định thu thập, bảo quản, giám định và đánh giá giá trị chứng minh của chứng cứ điện tử để đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao. Đồng thời làm rõ vị trí pháp lý của tố tụng điện tử (nguyên tắc cơ bản hay phương thức tiến hành song song); rà soát tính tương thích về hạ tầng, dữ liệu, an ninh mạng.

Đối với dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các đại biểu đề xuất: Bổ sung cơ chế bảo đảm nguồn lực và quy định bắt buộc đánh giá tác động tổ chức thi hành ngay trong giai đoạn dự thảo. Cụ thể hóa quyền “khuyến khích sáng tạo” thành quy phạm pháp luật, cho phép địa phương ban hành cơ chế thí điểm hoặc áp dụng quy định cởi mở hơn đối với các vấn đề thực tiễn chưa có luật điều chỉnh...

Đóng góp vào dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu nhất trí với định hướng rút gọn quy trình gia nhập nghề (từ 4 bước xuống 2 bước), tăng thời gian đào tạo nghề lên 12 tháng; xác lập chế định “Luật sư tập sự”, mở rộng quyền ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và công nhận hợp đồng dịch vụ pháp lý điện tử.

Trước quy định giao cơ quan quản lý nhà nước chủ trì “Kỳ thi quốc gia” gia nhập nghề luật sư (Khoản 3), nhiều ý kiến băn khoăn quy định này có thể làm giảm tính tự quản chuyên môn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Đại biểu đề nghị rà soát kỹ nhằm phân định rõ ranh giới giữa quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp với tính tự quản chuyên môn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; khẳng định vai trò quyết định của đại diện Liên đoàn Luật sư đối với việc đánh giá kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử; bổ sung nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu luật sư quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các ý kiến đánh giá cao định hướng lấy trẻ em làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Công ước La Hay năm 1993.

Hội nghị thống nhất cao với việc siết chặt điều kiện trẻ em được nhận làm con nuôi và cụ thể hóa danh mục cấm đối với người nhận con nuôi. Áp dụng quy trình đánh giá sự phù hợp giữa người nhận và trẻ em cho cả trường hợp trong nước và nước ngoài nhằm phòng, chống mua bán, môi giới trục lợi.

Định lượng tiêu chí đánh giá về năng lực chăm sóc, điều kiện kinh tế, chỗ ở, sự ổn định tâm lý của người nhận nuôi để áp dụng thống nhất giữa các địa phương; đồng thời siết chặt cơ chế kiểm tra, giám sát sau khi trẻ được người nước ngoài nhận nuôi.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát thực tế của các đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo Quốc hội xem xét, hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Đinh Vũ