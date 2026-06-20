Khi Bí thư xã trở thành “đại sứ” du lịch quê hương

Không có ê-kíp chuyên nghiệp, không có những khuôn hình cầu kỳ, clip ngắn giới thiệu về quê hương Vân Sơn - vùng đất được mệnh danh là “nóc nhà xứ Mường” do chính Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem. Đằng sau hiệu ứng ấy là tình yêu tha thiết với quê hương và khát vọng đưa bản sắc Mường vươn xa.

Người kể chuyện của “nóc nhà xứ Mường”

Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư làm clip quảng bá du lịch địa phương thu hút hàng triệu lượt người quan tâm, chia sẻ.

Con đường uốn lượn giữa những triền núi đưa chúng tôi lên Vân Sơn - miền đất mây phủ quanh năm và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa Mường cổ đặc sắc. Những ngày này, câu chuyện được người dân nhắc đến nhiều nhất là các clip giới thiệu quê hương của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư.

Trong đoạn video chỉ dài vài phút, người Bí thư Đảng ủy xã với phong thái gần gũi dẫn dắt người xem đi qua những biển mây Lũng Vân, những thác nước, hang động, những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi và nét đẹp văn hóa Mường đậm đà bản sắc. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải trên trang cá nhân, clip đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và gần một triệu lượt xem. Điều khiến nhiều người bất ngờ là tất cả đều do anh tự thực hiện. “Nhiều người bảo làm Bí thư xã thì chỉ ngồi phòng điều hòa, gõ văn bản, ai lại đi làm truyền thông bao giờ. Nhưng nếu mình không đi, không làm thì làm sao mọi người biết Vân Sơn đẹp đến nhường nào”, anh Nguyễn Duy Tư cười hiền chia sẻ. Người dân nơi đây vẫn gọi anh bằng cái tên gần gũi: “Bí thư xứ Mường”.

Thác Thung - điểm đến ở Vân Sơn thu hút nhiều du khách mỗi dịp hè về.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ xã Vân Sơn xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Ở độ cao từ 800 - 1.200 m so với mực nước biển, Vân Sơn sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên nguyên sơ cùng bản sắc văn hóa Mường độc đáo. Những phiên chợ vùng cao, tiếng chiêng Mường, nếp nhà sàn, rượu cần, quýt cổ Nam Sơn hay những cánh rừng già với cây nghiến di sản... tất cả đều là những tài sản quý giá. Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, anh Tư lựa chọn một cách làm mới: Đưa hình ảnh quê hương lên không gian mạng.

Anh Tư tâm sự: “Thời đại số, mạng xã hội là kênh tiếp cận rất hiệu quả với giới trẻ. Nếu biết tận dụng tốt, đây sẽ là phương thức quảng bá nhanh và tiết kiệm. Tôi nghĩ mình làm sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh, để nhiều người biết đến Vân Sơn hơn”.

Nguyễn Duy Tư từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình (cũ), quen với việc diễn thuyết trước đám đông nhưng đứng trước máy quay lại là một câu chuyện khác. “Điều khó nhất là làm sao biểu cảm thật tự nhiên. Tôi phải tập đi tập lại nhiều lần, quay rồi xóa, sửa rất nhiều mới có được clip như mọi người thấy” - anh kể.

Những chuyến đi trong đêm và bản sắc Mường được kể bằng ngôn ngữ của thời đại

Nhà cách nơi làm việc hơn 50 km, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Tư hầu như ở lại cơ quan cả tuần. Những buổi tối rảnh rỗi, thay vì nghỉ ngơi, anh lại rong ruổi đến các bản làng, tìm hiểu cuộc sống của bà con, ghi lại cảnh sắc thiên nhiên làm tư liệu. Có hôm là biển mây bảng lảng trên đỉnh núi khi bình minh vừa lên. Có hôm là phiên chợ Lũng Vân rộn ràng trong sương sớm. Lại có khi là tiếng chiêng vang vọng trong đêm hay bữa cơm giản dị bên bình rượu cần của người Mường. “Đi nhiều mới thấy quê hương mình còn rất nhiều điều đẹp đẽ mà trước đây chính mình cũng chưa khám phá hết” - anh Tư nói.

Xã Vân Sơn với cảnh đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa Mường độc đáo là điểm đến thu hút khách du lịch.

Giữa thời đại công nghệ số, khi nhiều địa phương đang tìm cách quảng bá du lịch bằng những chiến dịch truyền thông bài bản, cách làm của Bí thư Nguyễn Duy Tư lại mang đến cảm giác gần gũi, chân thực. Không cần những ngôn từ hoa mỹ, anh chỉ kể về Vân Sơn bằng tình yêu của người con xứ Mường. Anh dự định xây dựng đều đặn khoảng 10 video mỗi tháng với nội dung xoay quanh văn hóa Mường, đời sống người dân, ẩm thực địa phương và các điểm du lịch hấp dẫn. Trong đó, anh đã đăng tải những clip ngắn như: Thác Thung - nàng tiên ngủ trong rừng của Vân Sơn; Bãi Pặng Vân Sơn - thiên đường cắm trại giữa lòng di sản; Những điểm mới của thác Thung năm 2026 và cung cấp cho du khách danh sách các homestay du lịch ở Vân Sơn...

“Không phải người đứng đầu nào cũng sẵn sàng làm việc này vì nó cần thời gian, sự kiên trì và dám làm. Tôi chỉ mong khi xem clip, mọi người sẽ nhớ Vân Sơn là một nơi rất đẹp, đáng để đến trải nghiệm” - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn bộc bạch.

Chiều muộn, giữa đại ngàn, tiếng trẻ con nô đùa vang lên bên những nếp nhà sàn bình yên. Và ở đâu đó, “Bí thư xứ Mường” vẫn đang lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của quê hương bằng chiếc điện thoại nhỏ trên tay. Điều anh mong muốn là những giá trị văn hóa Mường, những nét đẹp của “Thung Mây” Vân Sơn sẽ được nhiều người biết đến, yêu mến và gìn giữ. Để từ những clip giản dị ấy, một miền đất từng ẩn mình trong mây trắng không còn là “nàng công chúa ngủ quên”, mà đang từng ngày thức giấc, mở ra hành trình mới bằng chính tình yêu và khát vọng của những người con nơi “nóc nhà xứ Mường”.

Hương Lan