Khi những kiến nghị, bức xúc của công dân được giải quyết trên tinh thần “lắng nghe, thấu hiểu”

Đúng 7 giờ 30 phút mỗi sáng, phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Liên Sơn lại mở cửa đón người dân. Nơi đây diễn ra những cuộc đối thoại thẳng thắn, chân thành giữa chính quyền và người dân. Đằng sau sự nền nếp, trật tự ấy là những câu chuyện dân sinh, những băn khoăn, trăn trở cần được lắng nghe và giải quyết kịp thời.

“Chìa khóa” hóa giải bức xúc của người dân

Có mặt từ sớm, các ông, bà Hoàng Thị Hậu, Hoàng Văn Én và Bạch Thị Xuyến ở xóm Giếng Xạ, xã Liên Sơn là những công dân được mời đến làm việc với lãnh đạo xã liên quan đến kiến nghị về giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn. Ngay khi bước vào trụ sở, họ được cán bộ Văn phòng HĐND - UBND xã đón tiếp, hướng dẫn đầy đủ thủ tục. Đúng 8 giờ, buổi tiếp công dân bắt đầu dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng các cán bộ được phân công tham gia tiếp nhận, xử lý kiến nghị.

Lãnh đạo UBND xã Liên Sơn tiếp công dân trên tinh thần “cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ”.

Tại buổi làm việc, các công dân trình bày những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi trong quá trình triển khai dự án. Lãnh đạo xã cùng tổ tiếp công dân đã phân tích rõ căn cứ pháp lý, làm rõ thẩm quyền giải quyết cũng như các quy định hiện hành. Dù nội dung kiến nghị không đủ điều kiện giải quyết theo quy định, song các công dân vẫn bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm và thái độ “lắng nghe, thấu hiểu” của cán bộ xã.

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, việc duy trì tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết các bức xúc ngay từ cơ sở được xác định là giải pháp then chốt nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền. Để nâng cao hiệu quả công tác này, UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, phân công cán bộ trực thường xuyên và xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ rõ ràng. Tất cả nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận, xử lý minh bạch, đúng quy trình.

Điểm đáng chú ý trong các buổi tiếp dân tại Liên Sơn là sự kiên nhẫn lắng nghe. Ông Hoàng Văn Én chia sẻ, khi ý kiến của mình được tôn trọng, người dân chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với chính quyền để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Theo đồng chí Hoàng Tùng, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân của xã, mỗi buổi tiếp dân giống như một “phiên hòa giải” thu nhỏ. Người dân đến không chỉ để nộp đơn mà còn để giãi bày tâm tư, mong được giải thích cặn kẽ. Tiếp dân giờ không chỉ là thực hiện quy trình hành chính, có những vụ việc phải dành hàng giờ để lắng nghe, phân tích, giúp người dân hiểu rõ bản chất vấn đề. Khi đã thông suốt, nhiều trường hợp tự nguyện rút đơn. Không phải việc nào cũng giải quyết ngay, nhưng quan trọng là giúp người dân hiểu.

Đại diện người dân có phương tiện thủy hoạt động tại cảng Bích Hạ (phường Tân Hòa) trình bày những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đăng ký, đăng kiểm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực tế cho thấy, việc giải quyết tốt các kiến nghị, khiếu nại của người dân ngay từ cơ sở đã góp phần hạn chế đáng kể tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Trong quý I/2026, toàn tỉnh đã tiếp 3.547 lượt công dân với 3.944 người, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 4.415 đơn thư các loại, tăng hơn 60%. Riêng cấp xã tiếp nhận 2.640 đơn, trong đó phần lớn thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ sở.

Đồng bộ trách nhiệm, giải quyết dứt điểm kiến nghị

Theo đánh giá, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được UBND tỉnh và các ngành, các cấp duy trì nghiêm túc, bài bản, thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với từng vụ việc cụ thể. Tính đến đầu tháng 4/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.415 đơn thư các loại, trong đó có 2.710 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đáng chú ý, đã có 1.363 đơn kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được thụ lý và giải quyết đúng quy định, góp phần không để phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở.

Đặc biệt, trong số các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại các kỳ tiếp công dân, có 4 vụ việc tồn đọng, phức tạp được giải quyết dứt điểm. Tiêu biểu như vụ việc của ông Nguyễn Đăng Trường cùng một số hộ dân tại Khu đô thị Đồng Sơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vụ việc các hộ dân xã Yên Lạc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị Dragon City; vụ tố cáo vi phạm đất đai tại xã Đại Đình...

Song song với đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cũng đang được tập trung tháo gỡ theo lộ trình cụ thể. Điển hình như vụ việc bà Nguyễn Thị Hợp cùng 20 hộ dân xã Yên Sơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất từ doanh nghiệp và giao địa phương quản lý, các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 5/2026.

Hay như vụ việc bà Hà Thị Bé cùng các hộ dân xã Yên Trị phản ánh ô nhiễm từ Nhà máy xi măng Xuân Sơn. Hiện các sở, ngành và địa phương đang phối hợp yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục môi trường, đồng thời làm việc trực tiếp với người dân để thống nhất biện pháp xử lý, với thời hạn giải quyết được ấn định trước ngày 30/6/2026.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân của tỉnh được duy trì nền nếp, bài bản.

Ở cấp cơ sở, nhiều vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi dân sinh cũng được giải quyết theo hướng thận trọng, đúng quy định. Có thể kể đến vụ việc bà Đỗ Thị Loan tại xã Liên Châu khiếu nại liên quan đến thu hồi đất thực hiện dự án đê tả sông Hồng. Vụ việc các hộ dân xã Bình Xuyên đề nghị giao đất giãn dân sau khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp.

Các địa phương đã chủ động rà soát hồ sơ, hoàn thiện quy trình pháp lý, đồng thời tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận. Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với một số cá nhân vi phạm trong quản lý đất đai, góp phần siết chặt kỷ cương hành chính.

Đối với các vụ việc phức tạp, toàn tỉnh hiện còn 156 vụ thuộc diện rà soát, trong đó đã giải quyết dứt điểm 149 vụ, còn 7 vụ đang tiếp tục xử lý.

Thực tiễn cho thấy, khi công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, với tinh thần “lắng nghe, thấu hiểu” thì những vấn đề tưởng chừng phức tạp cũng có thể tìm được hướng giải quyết. Quan trọng hơn, đó không chỉ là việc xử lý một đơn thư, mà là quá trình xây dựng niềm tin. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận, mọi chủ trương, chính sách sẽ được triển khai thuận lợi hơn, góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Mạnh Hùng