Tây Cốc xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 70

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông xã Tây Cốc liên tục tổ chức ra quân nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm.

Qua kiểm tra tuyến Quốc lộ 70 qua địa bàn xã, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ dân tự ý đổ bê tông lấn chiếm lòng, lề đường và che phủ các tấm đan rãnh thoát nước.

Việc đổ bê tông lên các tấm đan gây khó khăn cho công tác bảo trì, không thể tháo dỡ để vệ sinh rãnh theo quy định, làm gia tăng nguy cơ ách tắc dòng chảy, gây ngập úng cục bộ khi có mưa lớn và ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đời sống của Nhân dân.

Ban ATGT xã Tây Cốc tiến hành tháo dỡ tại các khu vực người dân tự ý đổ bê tông gây ngập úng cục bộ và thu hẹp mặt đường Quốc lộ 70.

Quốc lộ 70 là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Khi xảy ra mưa lớn, tình trạng ngập nước cục bộ trên mặt đường có thể khiến các phần bê tông lấn chiếm bị che khuất, gây khó khăn cho người tham gia giao thông trong việc quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc lấn chiếm còn làm thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, hiệu quả khai thác và tuổi thọ công trình giao thông.

Với quyết tâm chấn chỉnh nghiêm các vi phạm, Ban An toàn giao thông xã yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, chủ động tháo dỡ các hạng mục vi phạm, khôi phục nguyên trạng công trình. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tự