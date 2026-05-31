Xã Vĩnh Phú rà soát phương án giao đất cho con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Sau khi nhận được đơn phản ánh của bà Phạm Thị Thoa, trú tại thôn Bích Chu, xã Vĩnh Phú, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã tìm hiểu vụ việc liên quan đến đề nghị xem xét giải quyết đất ở cho công dân.

Theo nội dung đơn thư, bà Thoa là con liệt sĩ, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn và hiện chưa có nơi ở ổn định. Bà cho biết diện tích khoảng 126m2 tại thôn Bích Chu trước đây được gia đình sử dụng để trồng rau màu. Năm 2004, diện tích đất này nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án giao đất ở cho Nhân dân. Tuy nhiên, đến nay bà chưa được bố trí đất ở và cũng chưa nhận tiền bồi thường theo phương án thu hồi đất.

Nhiều năm qua, bà Thoa liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét cấp đất ở hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đang quản lý, với mong muốn có nơi ở ổn định và thờ cúng người cha là liệt sĩ.

Bà Phạm Thị Thoa cho biết, điều bà mong mỏi nhất là có một nơi ở ổn định để sinh sống và thờ cúng người cha là liệt sĩ. “Nhiều năm nay tôi phải ở nhờ, sức khỏe ngày càng yếu. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình để có hướng giải quyết phù hợp”, bà Thoa chia sẻ.

Theo hồ sơ do UBND xã Vĩnh Phú cung cấp, diện tích đất bà Thoa đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc phạm vi đã được UBND huyện Vĩnh Tường (cũ) thu hồi theo Quyết định số 1505 ngày 23/12/2003 và Quyết định số 2242 ngày 21/12/2004 để thực hiện dự án giao đất ở cho Nhân dân. Vì vậy, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này hiện gặp vướng mắc về căn cứ pháp lý.

Ông Hoàng Hà Anh - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú cho biết, phần diện tích đất bà Thoa đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nằm trong quyết định thu hồi đất từ năm 2004 nên việc xem xét giải quyết phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Vĩnh Phú đã nhiều lần rà soát hồ sơ, kiểm tra nguồn gốc sử dụng đất sau khi tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Thoa. Bên cạnh việc xem xét các yếu tố pháp lý, địa phương cũng quan tâm đến hoàn cảnh thực tế của công dân là con liệt sĩ, không có nơi ở ổn định và vụ việc đã kéo dài trong nhiều năm.

Ngay sau khi phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tìm hiểu, phản ánh vụ việc, ngày 28/5/2026, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú đã làm việc với bà Phạm Thị Thoa để trao đổi hướng giải quyết. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất nghiên cứu phương án giao đất không thông qua đấu giá theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 đối với trường hợp quỹ đất ở tại địa phương đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú sẽ tham mưu UBND xã Vĩnh Phú có văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, địa phương sẽ tiếp tục xem xét và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với chính sách an sinh xã hội đối với người có công.

Tống Phương