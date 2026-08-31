Xuân Đài: Kết nối chính quyền số với người dân

2026-08-30 08:47:00 baophutho.vn Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài, cán bộ vẫn trực tiếp hướng dẫn người dân từ đăng nhập tài khoản định danh điện tử, kê khai...

Thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á lao dốc chạm đáy 12 năm

2026-08-29 07:39:00 Thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á vừa trải qua một trong những quý khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ khi lượng máy xuất xưởng giảm tới 23%, xuống mức thấp nhất kể...

Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

2026-08-28 17:50:00 Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) có địa chỉ ai.gov.vn chính thức vận hành hôm nay, 28-8.

Cảnh báo chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

2026-08-27 13:03:00 Hà Nội cảnh báo 2 chủng mã độc RedHook và StormEncryptor có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại Android, đánh cắp OTP, thực hiện giao dịch ngầm hoặc phát tán mã độc tống...

Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên

2026-08-26 14:47:00 baophutho.vn Sáng 26/8, Đảng ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng ứng dụng công...

Nghị quyết 57 – Động lực mới cho Sông Lô chuyển mình

2026-08-26 12:06:00 baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Alibaba trình làng mô hình AI tạo video dài 30 giây

2026-08-26 10:14:00 Alibaba ngày 24-8 chính thức trình làng Wan3.0, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số

2026-08-26 07:50:00 baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” thúc đẩy phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Thu Cúc chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp...

Làn sóng trí tuệ nhân tạo đẩy chi phí xe thông minh tăng cao

2026-08-26 07:29:00 Cuộc đua phát triển xe thông minh tại Trung Quốc đối mặt với một rào cản mới khi tình trạng thiếu hụt linh kiện điện tử cùng đà tăng mạnh của giá nguyên liệu phục vụ trí tuệ...