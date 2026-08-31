Khoa học - Công nghệ
Trung Quốc đẩy nhanh cuộc đua phát triển vắc-xin ung thư sau bước đột phá của Moderna

Trung Quốc đẩy nhanh cuộc đua phát triển vắc-xin ung thư sau bước đột phá của Moderna

Các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang tiến hành hơn 100 chương trình nghiên cứu vắc-xin ung thư. Giờ đây, cổ phiếu của nhiều công ty đang tăng mạnh sau bước đột phá của Moderna.

Cảnh báo chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Cảnh báo chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm
2026-08-27 13:03:00

Hà Nội cảnh báo 2 chủng mã độc RedHook và StormEncryptor có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại Android, đánh cắp OTP, thực hiện giao dịch ngầm hoặc phát tán mã độc tống...

Alibaba trình làng mô hình AI tạo video dài 30 giây

Alibaba trình làng mô hình AI tạo video dài 30 giây
2026-08-26 10:14:00

Alibaba ngày 24-8 chính thức trình làng Wan3.0, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số

Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số
2026-08-26 07:50:00

baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” thúc đẩy phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Thu Cúc chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp...

Hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”

Hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”
2026-08-26 07:10:00

baophutho.vn Phong trào “Bình dân học vụ số” tại phường Vĩnh Phúc góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ...

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Chuyển đổi số
Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số

Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số
2026-08-26 07:50:00

baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” thúc đẩy phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Thu Cúc chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp...

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