Facebook đã gỡ bỏ 10 triệu tài khoản mạo danh các nhà sản xuất nội dung lớn

{title}
{publish}
{head}
Nhằm giúp người dùng có trải nghiệm Bảng tin chất lượng, hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, Meta vừa công bố loạt biện pháp mạnh mẽ để hạn chế tình trạng chia sẻ nội dung spam trên Facebook.
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/VIetnam+)
Gần đây, mạng xã hội Facebook đã khởi động một chương trình dài hạn với mục tiêu cải thiện Bảng tin (Feed) và giúp các nhà sáng tạo nội dung tài năng có cơ hội bứt phá, bắt đầu bằng các nỗ lực nhằm giảm thiểu nội dung spam.
Chỉ trong nửa đầu năm 2025, đại diện Facebook cho biết đã xử lý khoảng 500.000 tài khoản tham gia vào hành vi spam hoặc tương tác giả mạo, đồng thời áp dụng các biện pháp như hạn chế bình luận, giảm mức độ phân phối nội dung, và ngăn chặn các tài khoản spam này tạo doanh thu. Nền tảng cũng đã gỡ bỏ khoảng 10 triệu tài khoản mạo danh các nhà sản xuất nội dung lớn.
Dù vậy, vấn nạn nội dung spam, từ các video, hình ảnh đến bài đăng, vẫn thường xuyên xuất hiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng mà còn gây trở ngại cho những nhà sáng tạo nội dung.
Nội dung spam là nội dung không nguyên bản, mà được sao chép hoặc tái sử dụng nhiều lần mà không ghi nguồn, không xin phép hoặc không chỉnh sửa nội dung một cách rõ ràng, hợp lý.
Meta - công ty mẹ của mạng xã hội Facebook cho biết, hoàn toàn ủng hộ việc chia sẻ nội dung hoặc làm video phản hồi khi có yếu tố sáng tạo cá nhân. Tuy nhiên, Meta sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chỉ đơn thuần đăng lại nội dung của người khác để trục lợi.
Meta sẽ giảm mức độ phân phối đối với toàn bộ nội dung từ những tài khoản thường xuyên tái sử dụng nội dung của người khác một cách không hợp lệ, đồng thời tạm dừng khả năng tạo doanh thu của những tài khoản này. Với các video bị phát hiện trùng lặp, Facebook sẽ ưu tiên phân phối bản gốc và giảm hiển thị các bản sao chép. Meta cũng đang thử nghiệm tính năng gắn liên kết dẫn người xem về nội dung gốc, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà sáng tạo.
Meta cũng khuyến khích nhà sáng tạo tuân thủ một số nguyên tắc để nội dung có thể tiếp nhận người xem hiệu quả hơn như:
- Tạo nội dung gốc: Nội dung tự quay, tự sản xuất luôn có ưu thế phân phối cao hơn. Nhà sáng tạo có thể chia sẻ cùng nội dung trên các tài khoản mạng xã hội của mình.
- Thêm yếu tố sáng tạo rõ ràng: Nếu bạn sử dụng nội dung từ nguồn khác, hãy chỉnh sửa hoặc thêm bình luận, lời thoại để tạo giá trị mới cho người xem. Những chỉnh sửa đơn giản như ghép nối các đoạn video hoặc thêm watermark sẽ không được coi là yếu tố chỉnh sửa mang lại ý nghĩa.
- Kể câu chuyện có chiều sâu: Nội dung có thông điệp hoặc kể chuyện chân thật thường thu hút người xem hơn. Dù nội dung có thời lượng ngắn hay dài, bạn đều có thể chia sẻ trên Facebook, nhưng hãy tránh các video quá ngắn và không mang lại giá trị cho người xem.
- Tránh chèn watermark hoặc đăng lại từ ứng dụng khác.
- Viết caption chất lượng: Tránh viết hoa toàn bộ, chèn link và chỉ nên dùng tối đa 5 hashtag.
Facebook sẽ lần lượt triển khai những cập nhật này trong thời gian tới để đảm bảo các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này làm quen với sự thay đổi này.
Meta cũng ra mắt tính năng phân tích chi tiết từng bài đăng (post-level insights) trên Professional Dashboard, giúp người dùng hiểu rõ lý do nội dung bị hạn chế hiển thị.
Meta cũng ra mắt tính năng phân tích chi tiết từng bài đăng (post-level insights) trên Professional Dashboard, giúp người dùng hiểu rõ lý do nội dung bị hạn chế hiển thị. Ngoài ra, trong mục Hỗ trợ (Support) trên Trang hoặc hồ sơ chuyên nghiệp, nhà sáng tạo có thể theo dõi tình trạng phân phối và tạo doanh thu của tài khoản.
Đại diện Meta nhấn mạnh: "Meta hướng đến xây dựng Facebook trở thành nền tảng nơi nội dung độc đáo được tôn vinh và những nhà sáng tạo nhận được sự công nhận xứng đáng. Trong thời gian tới, Meta sẽ tiếp tục cập nhật thêm các công cụ và chính sách để bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng sáng tạo nội dung."
Nguồn vietnam+
baophutho.vn Trong bối cảnh ngành Y tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế số hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là BVĐK Hòa Bình đã trở...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển một vật liệu mới có khả năng sử dụng ánh sáng Mặt Trời để phân hủy các "hóa chất vĩnh cửu" (PFAS) độc hại trong nước thành fluoride...
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã trình làng robot hình người đầu tiên trên thế giới có thể hoạt động đa kịch bản, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc với cấu trúc “một...
baophutho.vn Xã Mường Động được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã: Đông Bắc, Hợp Tiến, Tú Sơn và Vĩnh Tiến với quy mô dân số là 25.468 người, là một trong số...
baophutho.vn Ngày 8/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII tổ chức tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cán bộ,...
Nhiều người lo ngại rằng các thiết bị nhà thông minh sẽ dẫn đến việc tiêu thụ điện cao hơn do sự xuất hiện của các kết nối Wi-Fi, cảm biến và trợ lý giọng nói.
Từ ngày 04/07/2025, Vòng casting chương trình Vũ Trụ Đồng Tiền (The Moneyverse) chính thức KHỞI ĐỘNG & được phát sóng độc quyền trên TV360. The Moneyverse mùa 2 tiếp tục...
baophutho.vn Ngày 8/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc chấm chung khảo và xét giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên,...
Một nhóm tự xưng là Liên minh các nhà xuất bản độc lập đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc Google lạm dụng nội dung web cho tính năng AI Overviews trong...
baophutho.vn Ngày 2/7/2025, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ đã tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết...
Ngày 3/7/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố hợp tác với OPPO trong chiến dịch ra mắt dòng sản phẩm OPPO Reno14 Series tại thị trường Việt Nam.