Loạt điện thoại AI cận cao cấp năm 2025

Nhiều smartphone cận cao cấp 2025 được trang bị bộ công cụ AI hỗ trợ đầy đủ cho công việc, sáng tạo nội dung và chơi game.

Oppo Reno 14 và Reno 14 Pro

Dòng Reno 14 được trang bị nhiều tính năng AI nhất trong phân khúc, như bộ công cụ AI Photography 2.0 dành cho chụp ảnh với Flash AI, AI Eraser, AI Clear Face và Best Face, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0. Tiếp đến là các tính năng cho công việc, học tập như AI Mind Space tạo bản đồ ghi chú, ghi âm thông minh, AI Writer, AI Speak và Summary, dịch cuộc gọi trực tiếp...

Cả hai sử dụng màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz, trong đó Reno 14 có kích thước 6,59 inch, còn 14 Pro là 6,83 inch độ phân giải 1.5K. Reno 14 tích hợp chip Dimensity 8350 trong khi 14 Pro dùng Dimensity 8400, RAM 12 GB, hai phiên bản bộ nhớ trong 256 và 512 GB. Cả hai tăng dung lượng pin với sạc nhanh 80 W, Reno 14 có pin 6.000 mAh còn Reno 14 Pro là 6.200 mAh.

Honor 400 và 400 Pro

Honor 400 lần đầu được trang bị bộ công cụ AI của hãng với các tính năng dành cho sáng tạo nội dung như chuyển ảnh thành video dựa trên Veo 2 của Google, AI Eraser 2.0, mở rộng ảnh, tách nền thông minh. Các công cụ cho công việc có AI Notes and Recording ghi âm thông minh và tạo ghi chú, AI Live Translation và AI Writing, Magic Portal tự đề xuất ứng phù hợp và tính năng độc quyền AI Deepfake Detection phát hiện giả mạo.

Honor 400 hỗ trợ chống nước IP66 còn bản Pro là IP69, đạt chuẩn SGS với khả năng chống rơi vỡ tốt. Màn hình Honor 400 có kích thước 6,55 inch còn 400 Pro là 6,7 inch, sử dụng tấm nền OLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng lên tới 5000 nit. Cả hai có pin 6.000 mAh, điểm khác biệt là bản thường có sạc nhanh 80 W còn bản Pro là 100 W.

Xiaomi 15T và 15T Pro

Xiaomi trang bị cho smartphone bộ công cụ Hyper AI, với các tính năng công việc được phát triển bởi Google như khoanh tròn tìm kiếm, AI Writing, AI Interpreter dùng để dịch thuật hay tính năng riêng như AI Voice Recognition ghi âm thông minh, AI Subtitles tạo phụ đề. Hãng cũng phát triển một số tính năng cho nhiếp ảnh như AI Image Expansion mở rộng hình ảnh, AI Eraser xóa chủ thể, AI Film tự động ghép video, AI Art & Portraits tạo tranh vẽ bằng ảnh, AI Anti-fraud chống giả mạo cuộc gọi...

Bộ đôi trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ sáng tối đa 3.200 nit, độ phân giải 1,5K, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Mẫu 15T Pro có tần số quét 144 Hz với viền mỏng 1,5 mm và dàn đều nhờ công nghệ LIPO.

Xiaomi 15T trang bị chip Dimensity 8400 Ultra, RAM 12 GB, còn 15T Pro dùng chip Dimensity 9400+, RAM 12 GB. Ngoài hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB như năm ngoái, lần đầu tiên một sản phẩm Android cận cao cấp có bộ nhớ trong 1 TB. Hai máy có pin 5.500 mAh, 15T hỗ trợ sạc nhanh 67 W, trong khi bản Pro là 90 W, cùng sạc nhanh không dây 50 W.

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE thừa hưởng đầy đủ bộ công cụ Galaxy AI của dòng S25 cao cấp, thay vì bị cắt giảm như dòng A. Bộ công cụ tập trung vào tính năng chỉnh ảnh và video như Generative Edit tự nhận diện và xóa chủ thể thừa, AI Select & Portrait Studio, Instant Slow-mo tạo video chậm, Audio Eraser loại bỏ tạp âm. Các tính năng công việc nổi bật với khoanh tròn tìm kiếm, Note Assist tự động định dạng, tóm tắt, Transcript Assist chuyển ghi âm thành văn bản, AI Writing trợ lý viết, Live Translate, Interpreter. Samsung cũng bổ sung tính năng mới ra mắt năm nay là Now Brief & Now Bar cung cấp thông tin tổng hợp hàng ngày.

Thiết kế của S25 FE không khác biệt so với thế hệ trước với khung sườn kim loại bản to và được làm phẳng, khả năng chống nước IP67. Máy vẫn sử dụng màn hình 6,7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz. S25 FE trang bị chip Exynos 2400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 hoặc 256 GB. Máy có pin 4.700 mAh, sạc nhanh tăng lên mức 45 W.

iPhone 16e

iPhone 16e được hỗ trợ Apple Intelligence với các công cụ như Viết lại văn bản, kiểm tra và sửa lỗi hay tóm tắt. Trợ lý Siri thế hệ mới với khả năng hiểu nội dung hiển thị trên màn hình, tích hợp ChatGPT. Với việc chỉnh sửa ảnh, Apple có Clean Up giống AI Eraser, Genmoji, Image Playground, Memory Movie tạo video từ hình ảnh, video bằng gợi ý. AI của Apple còn cho phép ưu tiên hiển thị email quan trọng hay gợi ý trả lời tin nhắn.

iPhone 16e có ngoại hình giống iPhone 13 với thiết kế “tai thỏ” thay vì Dynamic Island. Màn hình 6,1 inch, tấm nền OLED Super Retina XDR. Đây cũng là mẫu iPhone “giá rẻ” đầu tiên trang bị nhận diện khuôn mặt Face ID thay cho Touch ID. Máy có một camera với cảm biến Fusion 48 megapixel, chip A18, RAM 8 GB . Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trang bị modem di động do Apple thiết kế có tên C1, hỗ trợ kết nối mạng 5G.

RedMagic 10S Pro

Mẫu smartphone chuyên game của Nubia trang bị các tính năng AI dành cho chơi game như hệ thống tản nhiệt AI thông minh, quản lý pin AI, chip AI RedMagic R3 Pro, trợ lý ảo Mora riêng cho game, AI Trigger dùng để kích hoạt các hành động tự động trong game, 4D Shock AI tạo phản hồi rung xúc giác đồng bộ với âm thanh và hành động trong game, AI LinkBoost tối ưu hóa kết nối ăng-ten 360 độ, tự động chuyển đổi chế độ mạng. Tính năng AI cho nhiếp ảnh không mạnh bằng các đối thủ khi chỉ có AI Optimization dành cho camera selfie ẩn, AI điều chỉnh thông số hình ảnh khi chụp.

Màn hình máy sử dụng tấm nền AMOLED 6,85 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét tối đa 144 Hz. Máy trang bị cấu hình tương đương các model cao cấp nhất với chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB.Pin của 10S Pro có dung lượng 7.050 mAh cùng sạc nhanh 80 W.

Realme 15 5G và 15 Pro 5G

Smartphone của Realme là model đầu tiên có khả năng chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói thông qua AI với tính năng AI Edit Genie, bên cạnh các tính năng quen thuộc như AI Best Face, AI Eraser 2.0 và AI Snap Mode chụp chuyển động nhanh. Realme cũng bổ sung các tính năng riêng cho công việc như với vòng tròn thông minh AI, người dùng có thể chia sẻ nội dung đang xem với các ứng dụng AI để tìm kiếm thông tin, dịch thuật nhanh chóng hơn, hay AI Summary & AI Speak tóm tắt nhanh và đọc nội dung web hay văn bản dài.

Hai máy sử dụng tấm nền AMOLED 6,8 inch độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 6.500 nit. Realme 15 Pro 5G trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 còn 15 5G là Dimensity 7300+. Bộ đôi có hai tùy chọn RAM 8 hoặc 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Pin dung lượng 7.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80 W.

