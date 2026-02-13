Khoa học - Công nghệ
Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết nước này đã chặn dịch vụ nhắn tin phổ biến WhatsApp do nền tảng này không tuân thủ các quy định pháp luật của Nga.

Cũng theo ông Peskov, khả năng dỡ bỏ lệnh chặn sẽ phụ thuộc vào việc công ty mẹ Meta có tuân thủ luật pháp Nga và thể hiện thiện chí đối thoại với giới chức nước này hay không. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu và tham gia đối thoại, các bên có thể đi tới thỏa thuận về khả năng khôi phục dịch vụ.

Ngược lại, nếu Meta tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của Nga và duy trì lập trường không thỏa hiệp, WhatsApp sẽ không còn cơ hội hoạt động trở lại.

Cơ quan giám sát viễn thông Nga Roskomnadzor cho biết đang triển khai các biện pháp làm chậm tốc độ truy cập WhatsApp.

Cơ quan này cáo buộc nền tảng nhắn tin bị lợi dụng cho một số hoạt động và hành vi không phù hợp với công dân và luật pháp Nga.

Trước đó, Roskomnadzor cũng thông báo sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế từng bước đối với ứng dụng Telegram để bảo đảm việc tuân thủ luật pháp của Nga.

Theo TTXVN


