Khoảng 60% dân số được tiếp cận các hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe

Theo thống kê của ngành Y tế, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận gần 3 triệu lượt khám bệnh. Hơn 2,2 triệu người dân đã được tiếp cận các hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc, khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế, tương đương khoảng 60% dân số toàn tỉnh.

Theo đó, đến nay, các trạm y tế xã, phường đã thực hiện khám cho gần 401.490 người; các trung tâm y tế khu vực khám cho hơn 563.170 người; các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa khám cho 544.686 người. Kết quả này cho thấy mạng lưới y tế từ cơ sở đến tuyến tỉnh đang phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Trạm y tế xã Hiền Quan thăm khám sức khoẻ, đo huyết áp cho người bệnh mắc bệnh mãn tính không lây.

Cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và quản lý sức khỏe cá nhân gắn với việc xây dựng, hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử cho người dân theo quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc mở rộng độ bao phủ các dịch vụ y tế cơ bản không chỉ giúp người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay từ tuyến cơ sở mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số ngành Y tế. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Nhung