Khởi công xây dựng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24/3, tại thôn Thông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Jahwa Vina tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương số 41 cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng nhà tình thương số 41 cho gia đình em Dương Gia Bảo, thôn Thông, xã Tam Dương.

Gia đình được hỗ trợ là em Dương Gia Bảo (sinh năm 2020). Công trình do Công ty TNHH Jahwa Vina tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, với tổng kinh phí 150 triệu đồng, nhằm giúp gia đình có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, doanh nghiệp tài trợ và chính quyền địa phương đã trao biển hỗ trợ tượng trưng cho gia đình, đồng thời thực hiện nghi thức khởi công xây dựng.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty TNHH Jahwa Vina và lãnh đạo địa phương trao biển hỗ trợ tượng trưng 150 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho gia đình em Dương Gia Bảo.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước cuối tháng 6/2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em ổn định cuộc sống và vươn lên.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn